Cynthia Viteri: "Hagan lo que quieran, enjuícienme como les dé la gana"

Cynthia Viteri informó que dio positivo por coronavirus, la mañana de este jueves 19 de marzo de 2020. La alcaldesa de Guayaquil —la ciudad con mayor casos de la provincia— lo anunció a través de su cuenta oficial de Instagram: publicó un video de apenas minuto y medio de duración, en el que además exhortó a sus hijos no ir a verla.

"Les mando un abrazo inmenso. Esta transmisión la hago para comunicarles que el día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños", dijo Viteri.

El anuncio se da luego del escándalo por el bloqueo de la pista de aeropuertos que ha traído críticas de medios y políticos europeos. Más temprano, en una entrevista con Ecuavisa, la alcaldesa aseveró: "Si llego a contagiarme, tengo que aislarme en algún centro. Y no en mi casa, para poner en riesgo a los vecinos o a mi familia". Sin embargo, aunque este Diario consultó al Cabildo, aún no hay detalles de su confinamiento.

Aquí (en esta emergencia sanitaria) no hay apellido. Esto es una pandemia. Aquí no se respetan condiciones sociales, ni fronteras, ni edades. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.

ESCÁNDALO INTERNACIONAL

Viteri no ha respondido a EXPRESO; pero ha dado entrevistas la mañana de este jueves a otros medios, en las que ratificó su decisión de haber bloqueado la pista del aeropuerto el miércoles pasado. "Aquí no hay que tomar esto como si fuera un jueguito. Aquí se trata de vida. Y yo estoy por vida, no por votos... Yo tengo que proteger a Guayaquil, no proteger una imagen política. A Guayaquil iba a llegar dos días una tripulación europea", explicó Viteri.

Hagan lo que quieran, enjúicienme como les dé la gana. Ayer me llamó la Policía (...) Aquí no entran de otros países y sobre todo europeos (...), para contagiar y poner el riesgo de hombres, mujeres y niños que debo proteger. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.

Insólita, populista, peligrosa y tensionadora. Así calificaron algunos medios internacionales la disposición de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de bloquear aterrizajes de aviones provenientes de Europa. https://t.co/tfoBLB93DT — Diario Expreso (@Expresoec) March 19, 2020

Viteri insistió en que hará lo que sea necesario para defender a la ciudad. "Para eso me eligieron, para eso estoy a la cabeza. Yo no estoy cómoda, sentada, en algún sitio, opinando sobre lo que los demás hacen, yo tengo que actuar, que tomar decisiones", precisó.

Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional para la Gestión de Riesgos, explicó que habrá una pronunciamiento del COE nacional e hizo un llamado de atención para que las autoridades no tomen decisiones desacertadas. La tarde del jueves ratificó el diagnostico de Viteri y señaló que en su caso se aplicará el mismo protocolo que a todos los ciudadanos.

