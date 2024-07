Álvarez: "La denuncia es contra Fuelcorp y nos van metiendo a mis hermanos y a mí"

“La denuncia es contra Fuelcorp S. A. y nos van metiendo de enganche a mis hermanos y a mí”, aseguró este 17 de julio el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante el enlace radial en el que, como primer punto, se refirió a la denuncia que le interpuso el Gobierno por supuesto comercio irregular de combustible y al anuncio del bloque de Gobierno sobre la creación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustible para fiscalizar a una de las empresas de distribución de gasolina asociadas a la familia de Álvarez.

"Copedesa es una comercializadora de combustible que, dentro de su red, tiene gasolineras propias, que son las de mis hermanos y mías, pero también tiene afiliados. En este caso, Fuelcorp S.A est´á afiliada a Copedesa; y por supuesto una comercializadora que tiene contrato con el Estado para comercializar le puede vender a su afiliada, que es Fuelcorp, que es distribuidora (...). ). Ahora tendremos mis hermanos y yo que comparecer como accionistas y lo vamos a hacer; pero desde ya aclaro que tenemos los permisos para comercializar combustible Y eso se lo probará en el proceso", sentenció; haciendo énfasis en confía en que una justicia objetiva.

Álvarez respondió a la acusación respecto a cómo habría operado la red de contrabando

En una entrevista radial concedida días atrás, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, detalló cómo habría operado durante años esta presunta red de contrabando de combustibles que salpica a la empresa Copedesa, de la familia del alcalde Aquiles Álvarez.

Según Neira, comercializadoras no autorizadas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) estaban vendiendo a las distribuidoras de combustibles a un precio preferencial, el cual recibían de Petroecuador. Una de las anomalías es que vendían un sinnúmero de galones a entidades que no tenían comercio o afiliación con transporte pesado y sin razón social.

Como muestra del modus operandi, el funcionario explicó uno de los casos detectados: "Un carro con un motor de 1.4 litros compró en el año 2023 un total de 123 mil galones de combustible. De estos, 117.000 fueron de gasolina Extra, 3.200 de diésel y 2.280 de Super. Para que este carro haya consumido tal cantidad, tendría que haber recorrido toda la red vial del país 4.3 veces al día", mencionó.

Pero sobre este punto, Álvarez señaló que, por el sistema de facturación que se aplica a nivel nacional y sobre todo en las gasolineras, todo tiene su explicación.

"No sé si exista o no ese carro que dicen compró esa cantidad de galones, eso hay que preguntárselo a la compañía que está afiliada a la red, en una red que tiene casi 40 estaciones de servicio al país. Una afiliada que, por cierto, no está en Guayaquil sino en Milagro. Sin embargo, siendo puntual, ese tipo de cosas pasa en todas las gasolineras del país, pero por el mismo sistema de facturación. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted va a poner gasolina y pide que en la factura no le pongan datos, el despachador de turno al cerrar su turno debe sustentar todas esas ventas en las que no se pusieron datos con placas. ¿Qué pasa ahí? Se pone las placas de los vehículos que la empresa tenga, se le pone su RUC . Me imagino que sobre este caso, la afiliada presentará su sustento en el momento. Pero repito: pasa en todas las gasolineras del país. Todo esto se demostrará en el proceso", alegó; haciendo hincapié en que Copedesa, contrario a lo que dijo la denuncia, sí tiene los permisos en regla y puede comercializar combustible.

Detalles de la denuncia



La denuncia, sustentada por pruebas obtenidas durante operativos realizados en los últimos meses, revela una serie de irregularidades y actividades ilegales que comprometen la legalidad en la distribución y venta de combustibles en Guayaquil.

Entre las evidencias presentadas se encuentran documentos, grabaciones y testimonios que apuntan a una red organizada de comercio irregular, con conexiones que alcanzan a la administración municipal.

Los puntos más relevantes de la denuncia incluyen:

Incongruencias en volúmenes y facturación: Se identificaron discrepancias significativas entre los volúmenes de combustible despachados por Petroecuador y la facturación electrónica de varias estaciones de servicio. Se destaca una diferencia de 745,718 galones adicionales de diésel vendidos por Fuelcorp S.A., cuya procedencia no está clara.

Comercialización no autorizada: Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. facturó a Fuelcorp S.A. 2,183,546 galones de diésel, a pesar de que Gasgrupco no está autorizada como comercializadora para abastecer a Fuelcorp S.A. Los administradores de Gasolineras Copedesa Gasgrupco son Fernando Peñaherrera Venegas y Xavier Álvarez Henríquez, mientras que los accionistas incluyen a Antonio Álvarez Henríquez, Aquiles Álvarez Henríquez y Xavier Álvarez Henríquez.

Proveedores no autorizados: En 2023, Fuelcorp S.A. adquirió combustibles de cuatro proveedores presumiblemente no autorizados por la Agencia de Regulación y Control de Energía: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Gasolinera Guayaquil Gasquil S.A., Galo Palacios Zurita y Gasolineras Copedesa Gasgrupco.

Ventas sospechosas: En 2024, Fuelcorp S.A. vendió combustibles a cuatro contribuyentes en cantidades significativas, presuntamente comercializadoras no registradas. Las ventas no registran ninguna placa, lo cual genera sospechas sobre su legalidad.

Despachos inusuales: Se registraron 8,019 vehículos abastecidos por Fuelcorp S.A. en 2022, una cifra alarmante. Un vehículo en particular, que debería usar gasolina extra, registró un consumo inusual de 117,000 galones de gasolina extra y 3,000 galones de diésel.

El funcionario denunciante, Franklin Erreyes Tocto, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, como lo publicó días atrás EXPRESO, señaló que las inconductas denunciadas afectan la actividad hidrocarburífera y el medio ambiente, lesionando al Estado ecuatoriano.

