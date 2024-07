Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se tragó la lengua tras la denuncia

Análisis. ¿Cómo es posible que el alcalde no haya desmontado la denuncia? Los políticos prefieren las redes que dar la cara

El Gobierno acusa de ser contrabandista de combustibles subsidiados por el Estado a Aquiles Álvarez, alcalde de una de las ciudades más importante del Ecuador (quizá la más importante) y el acusado luego de cinco días no ha ofrecido una sola explicación sobre ese tema a sus mandantes. Se trata, sin duda, de una de las expresiones más alarmantes del estado comatoso de la ética pública y de cómo esto significa que la sociedad haya normalizado tener funcionarios que son, a la vez, presuntos mafiosos.

(Lea también: Mario Godoy: solicitan medida cautelar para frenar su posesión en el CJ )

Contraloría revisará los contratos colectivos de cuatro entidades públicas Leer más

¿Cómo es posible que el alcalde Aquiles Álvarez haya sido acusado de un delito tan grave y grande

como el que le lanzó el Gobierno y este no haya salido a desmontar la denuncia en todo este tiempo?

Es verdad que el viernes 12 de julio de 2024 pasado, cuando habían pasado al menos 12 horas de presentada la denuncia, Aquiles Álvarez salió a responder al Gobierno en un video. Pero en esa respuesta Álvarez no hizo una sola explicación a sus mandantes.

Es decir, no formuló ni una sola explicación que desvirtúe la acusación. Lo único que sostuvo en el video de marras es que la acusación está mal sustentada, pero no hizo el más mínimo esfuerzo en dar las razones por las que él considera que la demanda estaba mal sustentada.

El negocio ilegal de compra de combustibles

¿Las cifras no eran ciertas? ¿El delito existió o no? ¿Es cierto eso de que hay carros fantasmas de sus empresas que facturan cientos de miles de dólares? Es inverosímil e impresentable que, en ese minivideo, Álvarez no haya formulado una sola contradicción al contenido de la denuncia y que, por el contrario, apele, como todos los políticos, a la persecución política como explicación de todo.

Lo que Álvarez dice en su respuesta es una colección de frases salpicadas de retórica barata y estribillos zoquetes que parecen evadir el tema que realmente lo convoca, pero que al mismo tiempo parecería estar llena de claves que no pueden ser entendidas por el público.

Escuche el podcast: El talón de Aquiles no huele a pecueca sino a gasolina

Cucalón: "Estoy en contra de la impunidad, así que estoy en contra del correísmo" Leer más

¿Cómo es eso de que da a entender que el poder dura poco y que en algún momento se va a encontrar con el presidente en la ciudad? ¿Cómo entender ese vaticinio camuflado de que en algún momento se van a dar la mano él y Daniel Noboa? Álvarez, básicamente, no dice nada. Apenas suelta que se formó “en el día a día de la batalla” y que se han metido con su familia sin necesidad.

Cinco días han pasado y no hay una sola actitud de Álvarez que muestre que tiene algún interés en decirles a sus mandantes qué hay o no de cierto en las acusaciones del Gobierno. Tampoco luce muy preocupado de que le hayan acusado de algo tan grave.

Aquiles no se refiere a la acusación

Álvarez no parece, además, ser consciente de lo que significa que el alcalde de una ciudad como la suya esté acusado de comercializar irregularmente combustibles. La acusación está dada en el contexto de un país donde ese negocio drena millones de dólares públicos en subsidios, que se fugan por las fronteras hacia Perú y Colombia, además de sus hilos con el narcotráfico.

Caso Metástasis: Un policía es el primer sentenciado en un juicio abreviado Leer más

Si bien la denuncia no lo identifica en ninguno de estos sectores delictivos, todo el mundo sabe por lógica que los más beneficiados de ese combustible barato son, sobre todo, los contrabandistas. El alcalde no ha sido sentenciado ni hallado culpable de ninguno de los delitos de los que se lo acusa, pero por el mínimo sentido de responsabilidad con sus mandantes tiene la obligación de salir a aclarar e informar.

En TikTok, sí, para evitar preguntas

Esa fórmula de responder de Álvarez no es exclusiva suya. Es una tendencia que cada día usan más y más los políticos. Ahora, con la existencia de las redes sociales, de los videos y del fenómeno de TikTok, los políticos se sienten más cómodos respondiendo por esas plataformas que dando la cara, por ejemplo, en una rueda de prensa donde les toca responder preguntas.

En un tiktokazo como el que usó el viernes pasado, no hay que contestar preguntas incómodas, no hay que demostrar hechos… En definitiva, no se rinden cuentas, lo cual es algo así como la piedra angular en una democracia. Los videos en redes son asumidos como esos polvitos mágicos que se ven en los dibujos animados que los lanza algún mago o alguna hada madrina y que les permiten desaparecer el objeto indeseado.

RELACIONADAS El Ministerio de Trabajo pondrá fin a la remuneración variable del sector público

Por eso, esta fórmula que utilizó Álvarez y que seguramente le hace sentir que sirvió para espantar las dudas que hay sobre él, hace mucho daño a la democracia. Se trata de un recurso, sin duda, que nació de la mente de los comunicadores políticos tan de moda y tan poderosos que creen que el ejercicio de poder es únicamente saber comunicar bien y bonito, y no incluyen jamás en sus razonamientos las obligaciones que tienen los mandantes con la democracia y la ética pública.

Si la sociedad civil no exige explicaciones y auténticas rendiciones de cuentas, todo lo que los políticos crean que tienen que decir a sus mandantes llegará a través de TikTok.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!