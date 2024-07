Cucalón: "Estoy en contra de la impunidad, así que estoy en contra del correísmo"

En el 2020, el nombre de Henry Cucalón sonó entre los precandidatos presidenciales de los socialcristianos, pero finalmente le apostaron a Lasso. Ahora, el abogado, que en dos períodos legislativos ha ganado cancha en política, está decidido: quiere llegar a Carondelet, aunque aclara que no impone su figura. Afirma que él es liberal y humanista, al mismo tiempo.

Le puede interesar: Paola Pabón: “El papel de Correa en la política ecuatoriana es gravitante”

El 5 de julio de 2024 se puso la camiseta de Construye, en un evento en el que fue presentado como precandidato. Dice compartir con ese movimiento la visión de país.

- Desde la cita de junio en Estados Unidos, en donde se lo vio junto a María Paula Romo, líder de Construye, hay expectativa sobre un binomio. ¿Qué acordaron?

Elecciones 2025: Henry Cucalón irá por la presidencia con el apoyo de Construye Leer más

En ese foro fluyeron más ideas sobre una causa en común. Tenemos una visión de país, en cuanto a la lucha contra la inseguridad, las mafias, la reactivación económica y el derecho a tener derechos. Desde que salí del Ministerio (de Gobierno) he buscado un espacio desde donde poder apoyar, en la formación de cuadros, en una plataforma legislativa... En el diálogo se abrió la posibilidad de ser una alternativa electoral dentro de una convergencia.

- ¿No descarta la opción de Romo como su binomio?

Es una dirigente importante del movimiento. Construye no tiene dueño. Dependerá de ella el rol que quiera asumir, electoral o no. Los que queremos ser buenos políticos debemos enfrentar la batalla. No solo se necesita un acuerdo para ganar elecciones, sino para gobernar. Para eso hace falta gente común, preparada y honesta.

Le puede interesar: Dirigente de Pachakutik llama a deponer actitudes dentro de la izquierda

- ¿Para el binomio no pensarán en una mujer ‘relleno’?

Jamás. Yo voté para incorporar la paridad de género en el binomio, en el Código de la Democracia. Ojalá llegue al día en que haya una lista solo con mujeres. En cuanto al binomio, Ecuador es diverso y tenemos que reconocer eso. No todos tenemos la misma extracción, hay muchas mujeres valiosas con una historia de vida que nace desde otras coyunturas de luchas personales, de iniciativas privadas, gente relacionada con causas sociales y ambientales. Quien me acompañe será un complemento.

Cucalón fue ministro de Gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Henry Lapo.

- Todos los precandidatos hablan de unidad. Ha hablado con Avanza. ¿En qué otras organizaciones se sostendrá para llegar a la segunda vuelta?

-He tomado partido por la unidad con propósitos, causas comunes, que van más allá de parámetros ideológicos. Las coincidencias son vitales; las diferencias, secundarias. De lo contrario, cada uno quiere imponer. Hay muchos movimientos de hecho y no de derecho, agrupaciones de la sociedad civil que tienen su presencia. Sin prejuicio de querer una plataforma electoral, busco dejar de lado las desconfianzas, poner posiciones en la mesa y armar propuestas, cuya consecuencia sea la candidatura. No al revés.

Le puede interesar: El descenso de la popularidad de Daniel Noboa podría complicarle la pelea electoral

- Por años, el votante debe decidir entre demasiadas opciones. Usted trabajó con Nebot y Lasso. ¿Qué posibilidades hay de que se sumen?

Noboa es precandidato desde que fue elegido. Su posición causó escozor en EE. UU. No tiene corona. Henry Cucalón Precandidato presidencial de Construye

-Quiero que dejemos de votar en contra de alguien, para votar a favor de. Antes la gente votaba por Febres-Cordero o Borja, no por descarte. Creo en la batalla de ideas. Pero parte de los problemas del país es que no hay un proyecto consolidado, una vez que en segunda vuelta votan por derrotar a una persona, no hay vínculos.

- ¿No irá contra el correísmo?

Estaré en contra de las ideas del correísmo, con una alternativa positiva para que la gente confíe en mí, no solo los reactivos. Estoy en contra de la impunidad, así que automáticamente voy en contra de los postulados del correísmo, al que le interesa salvar a sus soldados caídos. Si seguimos con el voto reactivo, al día siguiente no hay compromiso con una causa.

Le puede interesar: Cartas presidenciales correístas: Jalkh opción para romper el techo electoral

- ¿Hablaría con Nebot y Lasso, PSC y CREO?

El exalcalde y el expresidente conocen de mi apego a la igualdad de oportunidades ante la ley, cero impunidad y mi causa a favor de lo social. Creo en el Estado de derecho y en que debe brindar fuerte protección social a los vulnerables. Se puede ser liberal y humanista al mismo tiempo y alejarse de extremos autoritarios. Quiero ponerme de acuerdo con la gente común, que nos unan causas como enfrentar al crimen organizado.

- ¿Con quiénes contará para la Asamblea?

Con mujeres y hombres dispuestos a aportar. Creemos en lo público. No como lo que pasó con este experimento democrático, que no tenían gabinete después de la posesión.

Mira la entrevista completa con el precandidato presidencial Henry Cucalón

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!