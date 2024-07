Aquiles Álvarez: "La Fiscalía no nos notifica nada aún en torno a la denuncia"

Fue el primer punto a tratar durante el enlace radial de cada miércoles. Este 17 de julio, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a reaccionar al anuncio del bloque de Gobierno sobre la creación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustible para fiscalizar a una de las empresas de distribución de gasolina asociadas a la familia de Álvarez.

El anuncio, como lo publicó EXPRESO, lo hizo la asambleísta Lucía Jaramillo, quien antes de integrar el bloque oficialista estuvo con el Partido Social Cristiano (PSC), y explicó que la iniciativa nació a raíz de que se haya presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de cuatro empresas presuntamente asociadas al tráfico de combustible, entre ellas Copedesa, de la familia de Aquiles Álvarez.

Pocotón de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les paga el pueblo", reaccionó Álvarez a través de su cuenta de X el pasado 16 de julio y sostuvo que la acusación hecha en contra de la empresa de su familia es una "cortina de humo con todas sus porquerías". "En Fiscalía nos vemos", precisó. Sus palabras dieron pasado a que Jaramillo reaccione más tarde y asegure que, tras los señalamientos del primer edil, denunciará a Aquiles Álvarez por violencia política de género.

Este 17 de julio, sin referirse directamente a lo sucedido con la asambleísta y el intercambio de palabras que hubo, a través de sus cuentas oficiales, entre ambos; Álvarez hizo hincapié en que aclarará lo sucedido en el proceso de investigación.

Álvarez respondió a la acusación respecto a cómo habría operado la red de contrabando

En una entrevista radial concedida días atrás, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, detalló cómo habría operado durante años esta presunta red de contrabando de combustibles que salpica a la empresa Copedesa, de la familia del alcalde Aquiles Álvarez.

Según Neira, comercializadoras no autorizadas por la Arcernnr estaban vendiendo a las distribuidoras de combustibles a un precio preferencial, el cual recibían de Petroecuador. Una de las anomalías es que vendían un sinnúmero de galones a entidades que no tenían comercio o afiliación con transporte pesado y sin razón social.

Como muestra del modus operandi, el funcionario explicó uno de los casos detectados: "Un carro con un motor de 1.4 litros compró en el año 2023 un total de 123 mil galones de combustible. De estos, 117.000 fueron de gasolina Extra, 3.200 de diésel y 2.280 de Super. Para que este carro haya consumido tal cantidad, tendría que haber recorrido toda la red vial del país 4.3 veces al día".

Y este preciso tema se refirió ´´Alvarez.

"No sé si exista o no ese carro que dicen compró esa cantidad de galones, eso hay que preguntárselo a la compañía que está afiliada a la red, en una red que tiene casi 40 estaciones de servicio al país. Una afiliada que, por cierto, no está en Guayaquil sino en Milagro. Sin embargo, siendo puntual, ese tipo de cosas pasa en todas las gasolineras del país, pero por el mismo sistema de facturación. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted va a poner gasolina y pide que en la factura no le pongan datos, el despachador de turno al cerrar su turno debe sustentar todas esas ventas en las que no se pusieron datos con placas. ¿Qué pasa ahí? Se pone las placas de los vehículos que la empresa tenga, se le pone su RUC . Me imagino que sobre este caso, la afiliada presentará su sustento en el momento. Pero repito: pasa en todas las gasolineras del país. Todo esto se demostrará en el proceso", alegó; haciendo hincapié en que Copedesa, contrario a lo que dijo la denuncia, sí tiene los permisos en regla y puede comercializar combustible.

"Copedesa es una comercializadora de combustible que, dentro de su red, tiene gasolineras propias, que son las de mis hermanos y mías, pero también tiene afiliados. En este caso, Fuelcorp S.A est´á afiliada a Copedesa; y por supuesto, una comercializadora que tiene contrato con el Estado para comercializar le puede vender a su afiliada, que es Fuelcorp, que es distribuidora (...). Con eso ya he aclarado bastante", sentenció; haciendo énfasis en que digan lo que digan, confía en una justicia objetiva.

"No nos podemos seguir pronunciando porque la Fiscalía no nos ha notificado nada, ni siquiera sé en qué Fiscalía está el caso. Sobre cómo desvirtuaré el caso, lo haré en el proceso. Con mis abogados (...). Tendremos, mis hermanos y yo, comparecer como accionistas y lo vamos a hacer; pero desde ya aclaro que tenemos los permisos para comercializar combustible. Eso se lo probará en el proceso", sentenció; sin referirse a otro tema en relación a lo argumentado, por ejemplo, por la asambleísta Jaramillo que sobre el pronunciamiento de Álvarez, el pasado 16 de julio, dijo que se lo esperaba.

¿Qué le dijo Álvarez a Lucía Jaramillo?

Y es que los dardos de Álvarez también apuntaron a Lucía Jaramillo: "Niña vaga, que mientras fue del PSC, pasó vagando en el Municipio de Guayaquil, ella y su hermana (Paola Jaramillo). Fiscalicen lo que quieran (...). Dejen de vender humo, peor con una vocera turra como esta niña que solo sabe hablar sobre carteras y perfumes y no de combustible. Son una porquería".

A lo dicho por el primer edil, la asambleísta Lucía Jaramillo replicó. "Me esperaba una respuesta de altura digna de un alcalde", pero a su vez recibí insultos denigrantes provenientes de un cavernícola que gobierna la ciudad”.

Hizo un llamado a las mujeres que también han recibido a ataques para que estén alertas de la denuncia electoral que presentará. “Aquiles no te tengo miedo. Yo tengo los ovarios bien puestos. Nos vemos en la Fiscalía”, terminó Jaramillo su intervención.

