¿Cuántos agentes vigilarán a Guayaquil durante las fiestas?

Las celebraciones por las fiestas de independencia de Guayaquil, que este año conmemora 204 años de independencia, ya empezaron con desfiles y actividades al aire público, en sitios públicos y turísticos de la ciudad.

Fiestas de Guayaquil: Varias calles de la urbe permanecerán cerradas parcialmente Leer más

En vista de ello, según ha afirmado la Policía, la entidad indicó que para todas estas festividades se desplegarán 8.000 elementos de todos los ejes, durante prácticamente el mes.

Según Walter Gómez, jefe de operaciones de la Policía de la Zona 8, se pondrá atención en 126 áreas, algunas de las cuales representan ciertas problemáticas o han sido más vulnerables al delito en feriados anteriores y fines de semana.

(Le puede interesar leer: Guayaquil brilla con el desfile Estrella de Octubre en el Barrio Garay)

Para la ciudadanía, resulta indispensable que la vigilancia se centre en puntos como el centro de Guayaquil, donde se llevarán a cabo una serie de actividades; y específicamente en la bahía, donde como ha publicado EXPRESO y ha quedado antes evidenciado en videos, se han registrado ya robos.

"Lo bonito de vivir y celebrar las fiestas radica en sentirse tranquilo y pasear sin tener agarrada tu cartera porque sientes que te van a robar. Hoy, la delincuencia nos tiene encerrados. No hay barrio que no se libre de ella. Por las fiestas, por lo tanto, vale la pena tener los ojos bien puestos en todos los puntos, sin la necesidad de descuidar el resto de zonas", aseguró Mónica Castillo, residente de la cuarta etapa de la Alborada; un barrio del norte donde, a decir de sus residentes, los robos se han incrementado.

Desfile Estrella de Octubre, que se llevó a cabo este 5 de octubre en el barrio Garay. Paúl Arias

El pedido colectivo: trabajo integral

Para la ciudadanía, urge que el Municipio, la ATM y otras entidades de control se sumen a la organización y vigilancia.

"Sabemos que todos los años y durante actos como estos, el plan de contingencia es grande. Solo pedimos que hagan todo de forma muy coordinada, para que no haya imprevistos de ningún tipo: ni robos, ni extorsiones, ni incendios, ni asesinatos. Si esto último se lo lograría, sería maravilloso. Pero creo que pido mucho. Nuestra realidad es otra", señaló Carmen Novillo, habitante del norte de la ciudad.

La ciudadanía anhela sentirse segura y con libertad a la hora de celebrar las fiestas de la ciudad. Cortesía

Los primeros eventos octubrinos, sin incidentes reportados

Aquiles Álvarez no invitará a las autoridades del Gobierno a la sesión de octubre Leer más

Sobre el plan de contingencia que llevará a cabo la ATM y el Municipio, hasta la publicación de esta nota no ha sido publicado en sus cuentas oficiales. No obstante, en las actividades registradas durante el día, como el desfile cívico en el barrio Garay y el realizado a lo largo de la calle Panamá, en el centro de la ciudad, no se registró incidente alguno.

(Le puede interesar leer: Aquiles Álvarez advierte que las fiestas octubrinas se "prenderán" con generador)

"Vi metropolitanos en el sitio y policías. Lo que sí resultó insuficiente fueron los agentes de la ATM. En el centro hubo tráfico, más de lo normal. Hubo quejas en torno a ello; pero en cuanto a seguridad, no me sentí en riesgo", reconoció la ciudadana Doménica Toala, quien se encontraba en la calle Panamá para ser testigo del acto.

📹 Desde el Centro de Operaciones de #SeguraEP se monitorea el desfile cívico y artístico en las calles Panamá y Loja. 🕺🏻🎊



🚧 Se recomienda tomar vías alternas. #AcciónSegura pic.twitter.com/uuiIAEo5Ys — Segura EP (@segura_ep) October 5, 2024

Control municipal durante los apagones

Apagones en Guayaquil: ¿A qué hora se va la luz en las "zonas de rumba"? Leer más

Según ha informado el Municipio de Guayaquil, 500 uniformados de ATM y 400 agentes municipales controlan el tránsito en puntos estratégicos de la ciudad durante los apagones

"Ante la crisis energética que afecta al país, la ATM ha activado un plan de contingencia para garantizar la seguridad vial en la ciudad con la presencia de más de 500 agentes de tránsito desplegados en puntos estratégicos. A ellos se suman 400 agentes de control municipal, quienes han recibido capacitaciones para el manejo del tránsito. Es decir, en total, 900 uniformados contribuyen al control de tránsito durante los apagones", señaló la entidad a través de un comunicado.

Los constantes cambios en la programación de los cortes de energía por parte del Gobierno Nacional, explicó Carlos Moncayo, director de Control de Tránsito de la ATM, "ha provocado el desfase en la atención de intersecciones con semáforos apagados",

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!