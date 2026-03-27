Afectados del Multicomercio piden investigar al Municipio de Guayaquil y a Bomberos

Un grupo de perjudicados por el incendio en el edificio interpuso una denuncia en contra del propietario del inmueble

Nelson Pita y Wilson Gallegos llegaron al edificio de la Fiscalía, la mañana de este viernes 27 de marzo.

Treinta damnificados por el incendio del edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía. Los perjudicados señalaron como principal responsable a Simón Bolívar Rosero -propietario del inmueble- por el siniestro ocurrido el 11 de febrero.

El grupo de afectados, liderado por el abogado Nelson Pita -propietario de una oficina destruida-, denunció que Rosero utilizaba de forma irregular los locales de la planta baja como bodegas, donde, entre otras cosas, supuestamente se almacenaba material inflamable y baterías de litio.

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Según el jurista, esta acumulación de productos químicos permitió que las llamas se propagaran con rapidez. Esta acción judicial representa la segunda presentada por el desastre, centrada específicamente en el delito de daño al bien ajeno por negligencia.

“Él (Rosero), pudiendo prevenir el incendio, no lo hizo”, explicó el abogado, quien estimó que el número de familias afectadas asciende a 100.

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Incendio en el edificio Multicomercio: afectados piden investigar a Municipio y Bomberos de Guayaquil

Además de la presunta responsabilidad directa de Rosero, los damnificados anunciaron que pedirán que se investigue el rol del Municipio de Guayaquil y del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Los afectados denunciaron una presunta falta de control en las medidas de seguridad del inmueble.

También anunciaron una acción de protección, ya que desde el Cabildo se habría notificado a algunos afectados para que asuman el pago de la demolición del edificio, que ya es inhabitable.

“Es indignante que, siendo nosotros las víctimas, el Municipio se empeñe en cobrarnos la demolición y el retiro del material”, declaró Pita.

Y añadió: “Quiere (el Municipio) que paguemos en un tiempo determinado y, si no lo hacemos, amenaza con vender los terrenos y quedarse con todo”.

Afectados por incendio en el edificio Multicomercio buscan indemnización por parte de Municipio y Bomberos

Wilson Gallegos, otro de los afectados, sostuvo que buscan que el Municipio y el Cuerpo de Bomberos los indemnicen.

“El Municipio está amenazando. (Dicen:) “Si no demuelen el edificio, nosotros lo vamos a hacer y se pagará con el valor del terreno’”, denunció. Y agregó: “Ese tipo de coerción la consideramos inhumana contra personas que somos damnificados”.

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Pita afirmó que las pérdidas totales rondan los seis millones de dólares.

Entre los testimonios está el de Andrea Medina, quien perdió su hogar y patrimonio. Actualmente, vive junto a su hija y sus mascotas en una habitación pequeña en casa de su madre.

“Por favor, pedimos que se haga justicia. No vamos a pagar una demolición injusta”, sentenció la afectada a EXPRESO.

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