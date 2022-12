Tras el choque de tres barcazas contra el puente que conecta a Durán con la isla Santay, los servicios de la Aerovía se suspendieron de forma temporal, según lo informó la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) este 28 de diciembre. La disposición oficial la tomó la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos(Dirnea), por precaución.

EXPRESO se comunicó con la ATM para conocer cuánto tiempo durará el cese de estos servicios, pero hasta la publicación de este reportaje no se detalló esta interrogante.

Los guayaquileños en cambio no muestran mucha preocupación el cese de sus operaciones, pues para muchos de los ciudadanos del Puerto Principal, este sistema de transporte ha sido más usado como una atracción turística que como un medio para el traslado.

"En nada me afecta que no funcione, pero la estación que está cerca del choque, si da miedo que pueda impactar. Si fuera un servicio de transporte masivo utilizado, sería otra cosa; pero no es el caso", señala Jaime Contreras.

"Ya tenemos un precedente de choque en la marea, no me asombraría que se ée otro a estas alturas", reclama Santiago Freire, otro guayaquileño.

Para la comunidad, resulta inaudito que situaciones de este tipo pasen aun cuando las quejas han sido múltiples y cuando ya hay antecedentes que evidenciaron el riesgo existente. "Qué más necesitan para darse cuenta que todo ahí está mal. ¿Otro choque? ¿Muertes? ¿El derribamiento de todo el puente?", indicó Óscar Aguilar, habitante del barrio del Astillero.