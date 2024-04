Guayaquil: La Aerovía mantendrá sus servicios, pero con pausas durante los cortes

El sistema de Aerovía mantendrá su funcionamiento habitual este 18 y 19 de abril desde las 05:30 hasta las 21:30, así lo anunció por medio de un comunicado este ente. Sin embargo, el servicio será suspendido durante los racionamientos de energía dispuestos por el Gobierno Nacional.

Caso Jaguar: ejecutan operativo para desarticular una red de tráfico de drogas Leer más

Al igual que otros servicios públicos del Cabildo, la Aerovía también continuará sus operaciones con normalidad después del anuncio del presidente Daniel Noboa de que este 18 y 19 de abril serán considerados como días de asueto debido a la crisis energética.

En la estación ubicada en la avenida Quito, esta arteria experimentará cortes desde las 08:00 hasta las 13:00, lo que podría generar interrupciones en este servicio de transporte. Debido a que los cortes varían por zona, es posible que este medio de movilización tenga varios ceses temporales a lo largo del día.

Lea también: “Desconocemos al presidente de la Fetug, le mintió a los guayaquileños"

Ante esta situación, la ciudadanía se queja por la cantidad de horas que pueden llegar a experimentar sin este servicio por el que se traslada un promedio de 7.500 personas al día, según cifras del número de viajeros para el mes de marzo que registró la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

“Para colmo que somos pocos los que usamos este medio, ahora también estará sujeta a los cortes ¿No deberían tener un generador para estos casos? ¿Se invirtió tanto para que no sirva cuando se va la luz?”, cuestiona Omar Vicuña.

Asimismo, Franklyn Loor, quien se moviliza por este sistema, reclama que el servicio no debería parar en estos casos, y crítica la falta de planes para transportar a los usuarios en medio de estas circunstancias. “Ya, dicen que atenderán, pero cuando haya corte no. No es posible que no hayan puesto distintos métodos de captar energía y mover a los ciudadanos”, se queja.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!