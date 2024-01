Los adultos mayores sueñan con una ciudad más inclusiva

“Dimos todo en la juventud y ahora sentimos que somos la última rueda del coche para muchos”, reclamaba Daniel Cabrera, un adulto mayor que suele salir todas las tardes a caminar por el centro de Guayaquil para “distraer su mente del encierro”, como cataloga vivir solo en un edificio de Boyacá y Padre Solano, en el centro de Guayaquil.

Para Cabrera, de 74 años, su edad se ha convertido en un problema, ya que, detalla, no se siente incluido en la planificación municipal de los últimos años. “Siempre se hacen eventos para jóvenes, inauguran parques para niños y hasta nuevas piscinas, pero esos atractivos ya no son para nosotros los viejos. Nos gustaría también poder ser parte de la planificación de las autoridades. Solo me queda caminar por el Malecón o por las iglesias, pero no hay más”, comentaba, al hacer hincapié en que pese a que tiene contacto con su familia, el tiempo que comparten no es el de antes.

“Yo amo a mis hijos y sé que ellos a mí, pero ellos tienen ya sus familias y a mí me han dejado un poco en el olvido. Sí me visitan, pero de todos modos vivo solo. Si la ciudad destinara más actividades para personas que están en mi situación o que sean adultos mayores, todo sería distinto. Tendríamos esa compañía que anhelamos, podríamos convivir y hacer las actividades que gente de nuestra edad desea”, relató.

Historias como las de Daniel son comunes de escuchar al conversar con los adultos mayores, que pese a permanecer con sus familias, reclaman la falta de lugares para distraerse.

“En la mayoría de programas que se hacen en el Puerto Principal no se incluyen a los adultos mayores. Creo que lo que más podrían regalarnos las autoridades para 2024 son parques y más sitios de esparcimiento que incluyan mobiliario urbano que podamos utilizar: máquinas, hileras de bancas, corredores con rampas..., eso nos hace falta”, comentó Jimmy Barrezueta, morador de Urdesa, quien asegura que hasta salir se ha vuelto peligroso.

“No lo digo solo por la delincuencia, lo digo por el tráfico, los atropellamientos y hasta por el mal estado de las calles. Si no es acompañado no salgo”, comentó el ciudadano de 79 años, quien luce en buen estado de salud, pero teme que un mal golpe lo pueda complicar.

A Hilda Santillo, de 69 años, como al resto le gustaría que al menos una película de cartelera sea de su época y pueda proyectarse en un espacio comunal. “Me encantaría que haya además conciertos con música que nos guste o que existan más cursos municipales para tejer, pintar o coser, para bailar, hacer distintos tipos de deportes. Esas cosas nos entretienen”, mencionó Santillo, quien junto a un grupo de adultos mayores suele reunirse en un parque del sur de Guayaquil. “Nos reunimos, contamos anécdotas y uno que otro chiste, pero todo entre nosotros. Nos gustaría poder tener más opciones, deberíamos tenerlas como todos”, comentó entusiasmada.

Por su parte, Gabriel Soledispa, de 79 años, se une al pedido por más atención a los parques. “Los juegos en mal estado, el monte crecido, las bancas despintadas y dañadas es lo que vemos cuando salimos a pasear. Nosotros tenemos una edad bonita para disfrutar de la sombra y la naturaleza. Sería ideal que haya excursiones, que alguien incluso le apuesta a tardes culturales solo para nosotros. El arte nos encanta”, sentenció.

EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio de Guayaquil para conocer cuál es la planificación 2024 y cuánto es el presupuesto que se tiene considerado para brindar una mejor atención a los adultos mayores; sin embargo, no hubo ninguna respuesta a la petición.

Para Fernanda Salazar, coordinadora de la Fundación Clemencia, hace falta que las autoridades también se preocupen por la atención de este grupo de personas. “Es muy difícil que los atiendan. Ellos necesitan muchas cosas por su fragilidad, pero es muy difícil que los reciban en muchas ocasiones”, contó la mujer, quien tiene bajo su responsabilidad a 70 adultos mayores.

Áreas comunes. Solicitan que los espacios públicos de la ciudad no los excluyan ni les generen riesgos, como ahora lo hacen. JOFFRE FLORES

“También es necesario que el adulto mayor tenga espacios para fortalecer su motricidad, espacios para caminatas, juegos recreativos, piscinas que tengan las facilidades para que un adulto mayor o personas con capacidades especiales puedan ingresar. Hay mucho por hacer, las fundaciones no podemos encargarnos de todo, se necesita ayuda del Gobierno y la Municipalidad, y eso aún no lo vemos, ni se siente ni existe”, señaló.

En cambio para los adultos mayores que asisten a fundaciones o geriátricos, lo más importante es poder tener atención.

“Que la familia nos visite y que puedan compartir con nosotros, eso es lo que más se podría pedir para el año nuevo. Las cosas materiales son muy importante y necesarias, pero a veces pequeños detalles hacen grandes diferencias”, mencionó Virginia Bustamante, de 82 años.

La petición de Rosa Mantilla para este nuevo año apunta, en cambio, a mejorar los servicios básicos para tener una vida mejor. “No podemos estar tranquilos porque queremos bañarnos y no podemos o queremos ver nuestro programa favorito y no se puede porque no hay energía. Ya no queremos estar en esa situación. Llegó la hora de que el país mejore absolutamente para todos”, señaló.

