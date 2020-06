Adultos mayores tienen más opciones para estar activos

Los adultos mayores, considerados un grupo de riesgo al ser contagiados por Covid -19, han debido permanecer confinados en sus casas de manera más estricta que el resto de la población.

Muchos de ellos han sabido mantenerse activos y desarrollar sus hobbies o trabajos desde los hogares. Algunos incluso han roto el paradigma sobre que no pueden adaptarse a la tecnología y utilizan con eficiencia las nuevas formas de estar en contacto a distancia, tanto con sus seres queridos como con los clientes en el caso de algunos trabajos.

Diana Toscano, una docente normalista de 75 años, recibió la pandemia revestida de mucha fortaleza espiritual, pues soportó noticias sobre el fallecimiento de varios compañeros y amistades de su grupo de oración, y otros grupos de los que forma parte con su esposo.

Consiguió consuelo en la página de la Arquidiócesis de Guayaquil, y rezando el rosario diariamente, con diferentes santuarios e iglesias de manera virtual. Considera que la oración fue su base y apoyo para soportar las novedades negativas durante este tiempo crítico y de encierro obligado. “Los quehaceres del hogar los realizamos con mi esposo, tanto el aseo como el cuidado de la casa y la preparación de alimentos”, comentó Diana.

Consejos: Utilizar aplicaciones que les permitan hacer videollamadas. Mantener conexiones con grupos de investigación gerontológica. No ver noticias, en reemplazo escuchar música.

Sabe usar el internet de manera general, sin embargo, le tocó aprender otras modalidades tecnológicas de comunicación como el Zoom, que ahora usa especialmente para las transmisiones en vivo. También utiliza el Facebook en vivo, y el Instagram para recibir sus enseñanzas de tipo espiritual. “En este tiempo me interesé en aprender actividades de ejercicios físicos para adultos, que realizaba siempre a la misma hora, de modo que se me hizo un hábito”, agregó la adulta mayor. La meditación, el yoga, y el cuidado del jardín, son actividades que han complementado la tranquilidad espiritual de Diana en estos tiempos difíciles.

Gastronomía. Richard Swamberg, un músico que también se dedicó al arte culinario CORTESIA / EXPRESO

Richard Swamberg, conocido como Richie Swan, es otro adulto mayor que ha dado ejemplo de proactividad y utilización de herramientas tecnológicas en su profesión durante la pandemia. Es un conocido cantante, al que mencionan como el Frank Sinatra o Barry White de Guayaquil, por su excelente voz. Se ha presentado en su momento en Miami, Fort Lauderdale y Pittsburg, EE.UU.; así como en Europa, y últimamente en Guayaquil y Salinas. Tiene más de medio siglo en el ambiente artístico.

“Mi esposa Jenny y yo hemos pasado el encierro inmersos en nuestros negocios, siempre activos. En mi caso preparando material para mi música y poniendo al día muchos archivos de trabajo, tales como canciones y gráficos de fotos y videos. Además de alistando mis próximos shows que se darán después de que regresemos a la normalidad”, dijo Swamberg.

El músico sugiere a los adultos mayores que hagan ejercicios físicos y mentales. Él toca la guitarra al revés como terapia mental, y trota 3 millas un par de veces a la semana. Recomienda hacer arte, literatura o yoga, y más que todo la oración y lectura bíblica, para que el Señor los ilumine con su amor y sabiduría.

Elsy Guerrero, de 68 años, se considera una romántica empedernida. Nunca está quieta y convierte todo lo que encuentra en novedosas artesanías para su hogar. Durante la cuarentena creó adornos con botellas y cambió la decoración de su casa. Recordó la frase bíblica ‘ayúdate que te ayudaré’, “pero como Dios estaba más ocupado, tratando de devolver la normalidad y la vida durante la epidemia, tenía que hacer algo, así que cosí un vestido a mano y me puse a bordar. No había tiempo para deprimirme, buscaba siempre algo que hacer. Terminé enseñando a mi nieto a preparar un pudín. El coronavirus me enseñó a mantenerme ocupada, a no dar tiempo a la depresión”, refirió Elsy.

Programas no presenciales vía online

Según Rosa Azúa, exdirectora del Centro Gerontológico, el adulto mayor no puede estar permanentemente solo y aislado. Es importante que tenga acceso a la tecnología y sepa manejarla, como para sostener un sistema de relaciones con sus seres queridos, si no queremos enfrentar una ola de depresión que puede llegar al suicidio. Se deberían hacer programas no presenciales con una orientación gerontológica e interdisciplinaria, elaborados técnicamente utilizando las nuevas tecnologías.