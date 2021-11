Una vejez digna es lo que piden llevar los adultos mayores que viven en la parroquia Febres Cordero, la tercera más importante de Guayaquil por el número de habitantes que tiene: más de 340.000. De esta cifra, 72.000 pasan de los 65 años de edad, según datos del Comité local de salud de los moradores, que son veedores en el Ministerio de Salud.

Caminan lento, usan bastones o sillas de ruedas, pero a pesar de esas condiciones se reúnen para solicitar, desde 2017, al Municipio de Guayaquil que construya en la parroquia un centro gerontológico ambulatorio y un centro de imagenología y radiología.

Hasta la fecha han enviado tres cartas, la última fue entregada el pasado 15 de octubre. Al cumplirse un mes y no recibir respuestas empezaron a recoger firmas de apoyo. Ya llevan 1.000, dijo a Diario EXPRESO Guillermo Leones, coordinador de la Confederación Unitaria de Barrios de Ecuador (CUBE).

EXPRESO preguntó al Cabildo por qué no ha existido una respuesta en cuatro años. ¿Qué impide edificar el centro? Y, ¿hay planes para cumplir el sueño de estos adultos mayores? Hasta el cierre de esta edición no llegó la respuesta.

Entre tanto los habitantes de esta parroquia no pierden las esperanzas.

“Aspiramos a que se edifique en centro para nosotros en el terreno donde funcionaba el Batallón de Suburbio y allí nos den atención integral”, manifestó Luis Yambay, de 71 años, uno de los fundadores de la agrupación Esfuerzos Propios. Agregó que quieren charlas para fortalecer las relaciones familiares y sociales, que les den talleres de yoga, baile, pintura, canto, teatro y trabajo manual ocupacional.

Todos están ilusionados y esperan que ese sueño se vuelva una realidad. Esperan que el Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores escuche su clamor y sea el nexo con el Municipio para que vean la importancia de esta obra, destacó Sara Rodríguez, de 76 años, habitante de la zona.

Los adultos mayores que viven en esta parroquia no quieren estar olvidados en una esquina de su casa. Ellos buscan hacer tareas. Un ejemplo de ello es Tulio León, quien tiene 102 años de edad y el día que EXPRESO lo fue a visitar lo encontró barriendo el exterior de su casa.

Es importante resaltarlo para que las autoridades vean el rostro de una de las personas que sería beneficiada con el centro.

Mi familia tiene que salir a trabajar y no me gusta quedarme solo, quiero ese centro para ir a allí a hacer actividades.

León fue marino mercante y maestro de construcción. Es muy lúcido para conversar. Recordó que participó en la edificación de las primeras facultades de la Universidad Estatal de Guayaquil, también en la ciudadela Martha de Roldós. “Hice trabajos de construcción hasta en la casa donde vive la alcaldesa Cynthia Viteri, no sé si ella me recuerda; pero yo sí, y con mucho respeto y consideración. Solo espero que antes de que entre en la carrera al cielo pueda saber que se aprobó el proyecto del adulto mayor en nuestro barrio”, aspiró mientras recogía tierra con una pala.

Las manos de León tiemblan por el parkinson, pese a ello no está en su mente quedarse inactivo. Hasta le gusta salir a caminar. Aunque en esa actividad se ha desorientado y necesitado de la ayuda de los vecinos para regresar a casa.

Es apreciado porque es uno de los albañiles que ayudó a edificar muchas de las casas que hay en el sector. Además que esperan vivir tanto como él, pero con dignidad.

No me gusta estar inactivo, me siento todavía con energía y quiero un lugar para hacer ejercicios y otras actividades.



Héctor Cárdenas



79 años