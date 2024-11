Actividades para Quito y Guayaquil: revisa la agenda para el fin de semana

Las principales ciudades del país siguen llenas de vida. Quito y Guayaquil se preparan para un fin de semana repleto de actividades, celebrando no solo el inicio de un nuevo mes, sino también el comienzo de la temporada navideña.

Con eventos para todos los gustos, estas dos ciudades ofrecen planes que van desde música en vivo hasta ofertas especiales, creando el ambiente perfecto para disfrutar.

GUAYAQUIL

PLAZA GUAYARTE



Este sábado 30 de noviembre la Plaza Guayarte tendrá una feria de adopción felina, así que si estás buscando un nuevo mejor amigo peludo, esta es una buena opción. Además disfruta del espíritu navideño con artesanías, regalos y deliciosos productos para estas fiestas. Visítalos a partir de las 10:00.

Para el domingo 1 de diciembre tendrán XVI Festival Folklórico 'Sin Fronteras' que se desarrollará a partir de las 08:00. Vive la riqueza de las tradiciones a través de la danza y la música.

COSTANERA GRILL

Costanera ofrece un fin de semana lleno de buena música y comida. Este viernes 29 de noviembre, disfruta del mix musical de Reginal Band, y el sábado 30, no te pierdas la fiesta latina con Bahamas Group. Ambas presentaciones comenzarán a las 21:00.

GUAYAQUIL COUNTRY CLUB

El colombiano Carlos Vives vuelve a Ecuador, esta vez lo hace al Puerto Principal con su tour 'El Rock de mi Pueblo Vive' y se presentará este 29 de noviembre en el Guayaquil Country Club. Las entradas para su show van desde los $121. 50 hasta los $301.50.

Carlos Vives cortesía

LA BOTA

La Sala La Bota presenta su agenda de entretenimiento navideño con dos obras familiares: Pastores a Belén y Jimbo y Jambo. Ambas estarán disponibles desde el 1 de diciembre, con funciones a las 16:00 y 12:00, respectivamente. El costo de la entrada es de $7 o dos entradas por $10. Una opción perfecta para disfrutar en familia.

Sala La Bota. Pastores a Belén. cortesía

QUITO

Quito está celebrando a lo grande y te invita a ser parte de su fiesta. Con una agenda llena de eventos que incluyen música, cultura y tradiciones, la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar.

CASA DE LA MÚSICA

Este viernes 29 de noviembre, la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan al Maestro Gustavo Velásquez, ícono de la cumbia ecuatoriana, interpretando sus grandes éxitos. Bajo la dirección del Maestro Jorge Oviedo, la velada contará con la participación especial del Trío Colonial. La cita es a las 20:00.

Una noche llena de música y nostalgia. El sábado 30 de noviembre, no te pierdas Rock and Roll Bajo Las Velas, un increíble concierto con la Banda RockShows. Disfruta de los mejores éxitos de leyendas como Elvis Presley, The Beatles, The Beach Boys, Ray Charles y Jerry Lee Lewis. Los precios de las entradas oscilan entre $20 y $25.

PARQUE BICENTENARIO

Este domingo 1 de diciembre, cerca de 50 instituciones educativas y delegaciones artísticas participarán en el Desfile de Confraternidad en el Parque Bicentenario para celebrar las Fiestas de Quito. El evento comenzará a las 10:00.

