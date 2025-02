El acoso escolar cobra una nueva víctima en Guayaquil

“Mi hija me ha comentado que algunos de sus compañeros sufren acoso escolar, que los molestan o les hacen bullying. Siempre le he aconsejado que tenga confianza en mí y que, si le ocurre algo, me lo comunique de inmediato”, expresó un padre de familia de la institución donde estudiaba el adolescente de 16 años que se quitó la vida el sábado 1 de febrero en su vivienda, ubicada en el norte de Guayaquil.

Acoso escolar en Guayaquil: El caso de Rick reaviva debate sobre bullying en colegios Leer más

El padre, quien también tiene a su hija cursando el segundo año de bachillerato en el mismo colegio, se mostró preocupado por lo sucedido con el alumno. Además, destacó la importancia de tratar el tema del acoso escolar de manera abierta y sin miedo, para prevenir tragedias como la que afectó al adolescente.

“Es preocupante que estos hechos sigan ocurriendo y que, en muchos casos, los jóvenes no se sientan lo suficientemente apoyados o seguros para hablar. Como padres, debemos estar atentos y brindarles todo nuestro respaldo. Muchas veces callamos por temor a represalias contra nuestros hijos”, agregó el padre, visiblemente afectado.

Otra representante, que también tiene a su hija en el mismo centro educativo, comentó que desde que se enteró de la tragedia, ha hecho un esfuerzo por acompañarla todos los días a clases y retirarla personalmente.

“Mi hija conocía al joven, aunque estaban en salones diferentes. Este tipo de situaciones nos afectan psicológicamente como padres. Nos preguntamos si nuestros hijos están siendo víctimas de bullying. Las autoridades escolares y los padres debemos estar más atentos”, señaló.

¿Qué necesitan las unidades educativas?

Xavier Zapata Liberio, director administrativo de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen, lamentó lo ocurrido con el adolescente y el centro educativo en el que la víctima estudiaba. Subrayó la importancia de que las instituciones educativas implementen programas de concientización y sensibilización sobre el acoso escolar, involucrando a los alumnos, maestros y padres.

El acoso escolar, desde la óptica de las películas clásicas Leer más

“Es fundamental crear un ambiente de respeto y empatía para prevenir la violencia verbal y física entre los jóvenes. Las escuelas deben promover actividades que favorezcan la integración, valoren la diversidad y la inclusión, y enseñen a los estudiantes a reconocer y rechazar el bullying. Además, es esencial establecer canales de comunicación seguros y accesibles, donde los estudiantes puedan expresar cualquier situación de acoso sin temor a represalias”, planteó Zapata.

El director agregó que otro aspecto clave en la prevención del acoso escolar es la formación continua del personal docente y administrativo, para que puedan detectar señales de malestar en el alumnado y actuar de manera oportuna y eficaz.

“Los padres juegan un papel crucial, ya que deben estar atentos a los cambios en el comportamiento de sus hijos y fomentar un ambiente de apoyo y confianza en el hogar”, concluyó.

El adolescente, según las primeras investigaciones, al parecer atentó contra su vida utilizando el cinturón de su uniforme de taekwondo. Su cuerpo fue encontrado por sus hermanas menores. La madre aseguró que él era víctima de acoso escolar, tanto por parte de sus compañeros como de una profesora.

Este Diario se puso en contacto con el Departamento de Comunicación del Ministerio de Educación para conocer qué hará en relación a este caso. Al respecto, una de las voceras se limitó a decir que se continúan realizando círculos restaurativos y levantando reportes para obtener más información y esclarecer el contexto del deceso del alumno.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!