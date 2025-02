Acoso escolar en Guayaquil: El caso de Rick reaviva debate sobre bullying en colegios

El 1 de febrero será una fecha que Roxana y sus hijos nunca olvidarán. Ese día, Rick, el segundo de sus cinco hijos, intentó tomar su propia vida utilizando un cinturón de su traje de taekwondo.

Tráfico en riesgo: Guayaquil solo tiene 270 semáforos con respaldo de energía Leer más

''Mamá, Rick está muerto''

El joven de 16 años, estudiante de segundo de bachillerato en una escuela del norte de Guayaquil, fue encontrado en su hogar muerto en la segunda planta de la casa, por su hermano menor de 8 años.

Roxana compartió que su hijo había estado sufriendo acoso escolar, tanto por parte de sus compañeros como de una profesora.

"Estoy devastada. Rick quedaba al cuidado de sus tres hermanos pequeños. Mi hija me llamó y me dijo: ‘Mamá, Rick está muerto’. No entendía lo que sucedía. Luego, mi hijo de 8 años me hizo una videollamada y me mostró que su hermano estaba sin vida. Tomó un cuchillo para intentar cortar el cinturón y salvarlo. Esto ha sido un trauma para toda la familia", relató entre lágrimas la madre.

Roxana y su esposo llegaron rápidamente a la casa e intentaron asistir a su hijo, quien yacía en el piso de su habitación. Poco después, llegaron paramédicos, pero solo pudieron confirmar su deceso.

Mi hijo estaba comenzando en este colegio, donde le decían apodos y le lanzaban pelotas. Siempre fue una persona tranquila. Me enteré de que la profesora lo trataba de forma injusta, y cuando no comprendía la clase, lo obligaba a salir. Esto lo afectaba profundamente. Cuando llegaba a casa, se encerraba en su cuarto", añadió.

Lluvias en Guayaquil: ¿Cuál es el pronóstico del clima para este 6 de febrero? Leer más

Su sueño era convertirse en abogado. El 24 de junio habría cumplido 17 años. La madre expresó su dolor al ver a su hijo sufrir debido al acoso escolar. "No quiero que este caso quede impune ni que otros niños tengan que pasar por lo mismo que vivió mi hijo".

Roxana informó que presentó una denuncia por la muerte de su hijo y que la policía confiscó su teléfono para realizar una investigación. "Parece que recibía mensajes antes de lo sucedido, pero no sabemos de quién", comentó la madre.

Xavier Zapata Liberio, director administrativo de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen, destacó la importancia de que las instituciones educativas implementen programas de concientización y sensibilización sobre el acoso escolar, involucrando a estudiantes, docentes y padres.

Los padres también desempeñan un papel crucial, ya que deben estar atentos a los cambios en el comportamiento de sus hijos y fomentar un entorno de apoyo y confianza en el hogar. El trabajo conjunto entre la escuela, la familia y la comunidad es esencial para erradicar el acoso escolar y asegurar que los estudiantes se sientan protegidos y respaldados en su entorno educativo, concluyó.

RELACIONADAS Vuelven los Concejos en los barrios de Guayaquil pese a la polémica

Mediante un comunicado enviado a este Diario, la Subsecretaría de Educación informó que con respecto a la muerte del adolescente, el Ministerio de Educación activó de manera inmediata los protocolos y rutas de actuación establecidos para estos casos, incluyendo apoyo psicológico a sus familiares.

“Hasta el momento, no se han encontrado evidencias de acoso escolar (bullying) por parte de compañeros o docentes. Se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas a través de los círculos restaurativos para obtener más información y esclarecer las causas reales del fallecimiento del estudiante”, indica el comunicado.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!