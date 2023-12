Guayaquil: Acción a medias en juegos infantiles

Tras la publicación de este Diario, el pasado 12 de noviembre de 2023, donde se evidenció la situación en la que se encuentran los juegos infantiles de los parques del norte de Guayaquil, el Cabildo intervino a medias uno de los parques.

Personal municipal colocó una de las piezas que faltaba en una estructura de un sube y baja de uno de los parques de la ciudadela Martha de Roldós.

Para los moradores, eso no es suficiente ya que los parques de la zona no son adecuados para los menores. Daylin Vera vive en el sector y comenta que los funcionarios le indicaron que no van a arreglar ni reemplazar las estructuras, ya que no tienen esos juegos ni presupuesto para colocar otros y “tampoco podían pintarlos por las lluvias, sino sería una pérdida de recursos”.

Cambiar las resbaladeras es imposible, porque tampoco hay, le indicaron a Vera; “solo vinieron a poner lo que faltaba y nada más”. Además que, si deseaban que se colocaran otros juegos infantiles, debían enviar una solicitud digital a través de la ventanilla universal.

El estado en que se encuentran estos parques impide que los menores de edad puedan distraerse en sus sectores. Flor Layedra

Sin embargo, Adrián Zambrano, director de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del Municipio, manifiesta que la entidad “pretende realizar una actualización de juegos infantiles y demás componentes”, que serán socializados con la comunidad para establecer edades de la población, necesidades, actividades físicas predominantes y capacidades especiales, para incluirlas en el nuevo planteamiento. No especifica cuándo.

Según consta en un comunicado enviado a EXPRESO, actualmente, el área ejecuta un plan de arborización, reforestación y recuperación de áreas verdes de la ciudad.

