La academia sale al rescate de los adultos mayores guayaquileños

La necesidad de un espacio en donde los adultos mayores puedan sentirse escuchados, incluidos y partícipes en las nuevas generaciones, ha sido atendida por los estudiantes de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. El motor de inspiración fue el reportaje publicado por EXPRESO en julio pasado, donde aseguraron que la ciudad no era amigable para ellos ni pensaba en cómo brindarle un espacio del que puedan disfrutar. Frente a ello, la academia dio el paso y decidió desarrollar un proyecto denominado ‘Regeneración del tejido social desde la cultura’.

Los universitarios, en grupos de ocho, se dividieron para atender e incluir socialmente a los adultos mayores de la ciudad; proponiendo una serie de programas, organizados por ellos y la universidad (todo con autogestión), que promuevan su bienestar y participación activa en la sociedad. Estos ya han empezado.

A la fecha, el Malecón 2000, Samanes 1, la urbanización La Perla; la urbanización Girasol; el parque Centenario; la plaza de la iglesia San Francisco y el parque Seminario, son los espacios donde, de forma permanente, se están llevando a cabo una serie de actividades para devolverles la vitalidad que, advierte el grupo, la tiene pero ha permanecido escondida al no ser tomado en cuenta.

Los adultos mayores han hablado: quieren una ciudad que los mire

En el corazón de la ciudad, como lo publicó este Diario, los adultos mayores han demandado tener una ciudad más inclusiva, viva y divertida para ellos. Las plazas y parques están “abandonados y vacíos”, han dicho; anhelando que haya actividades que favorezcan el ánimo, eviten el sedentarismo, e incluso eventos culturales y artísticos influenciados en el patriotismo. Marjorie Rendón, estudiante de comunicación, relata a EXPRESO el proceso que conlleva realizar un proyecto que involucre a los adultos mayores.

231.638 adultos mayores hay en Guayaquil. Un 55,3 % son mujeres.

Integración. Los adultos mayores tuvieron un momento ameno con talleristas y jóvenes. Joffre Flores

En su propuesta buscaba crear una conexión que les permitiera darles un motivo a los de la tercera edad para reintegrarse, gozar y volver a esos momentos en los cuales se sentían parte de la sociedad. De aquí surgió en su investigación que demandaban actividades que incluyeran canciones de su época más que las actuales, por ejemplo pasillos, boleros, merengue, salsa.

En las actividades que ya se han desarrollado, los adultos mayores destacan volver al pasado, llenarse de buenos recuerdos y sentirse más vivos que nunca. Por eso, la música está presente siempre; a través de clases de baile, canto o un bingo musical, que son los actos que forman parte de la agenda que la academia ha fijado.

Miguel Pulla Sarmiento, médico psiquiatra, ve con buenos ojos este tipo de iniciativas que, advierte, son necesarias y urge que se repliquen en la ciudad.

“Y es que no se trata solo de encajar al adulto mayor en un esquema rígido de actividades, sino de identificar sus necesidades específicas y ofrecer un cuidado integral que motive a no quedarse quieto, que es lo que se está haciendo”, mencionó.

Más allá del presupuesto, es importante la forma en que conectamos con ellos y crear una comunidad que ya de por sí está dispuesta a ser partícipe en la sociedad.

Carla Sánchez, estudiante

Carla Sánchez, estudiante de periodismo, ha sido la encargada de fortalecer la cultura y, más que eso, rememorar la historia del Puerto Principal con el grupo. Ha organizado desde bailes y concursos cívicos en los parques de la ciudad y la acogida ha sido más que grata, reconoce.

Marjorie Saltos, de 74 años, es una de las ciudadanas que ha participado de las actividades y solicita no solo que no terminen, sino que se hagan de forma permanente en un punto específico.

“Los jóvenes pueden decir, esa vieja está ahí y este parque es de nosotros. Pero no es así, podemos compartirlo, pero deberíamos tener un área específica para adultos mayores. Eso sería fabuloso”, reconoció.

¿Cómo debe ser el espacio público para que sea seguro para el adulto mayor?

Sánchez notó que ese pedido tiene mucha lógica, puesto que espacios públicos como parques y plazas son riesgosos en la ciudad por diversos factores: la inseguridad, infraestructura inadecuada, poco o nada inclusivos...

“Me han demostrado con hechos que están llenos de vitalidad, energía y potencial. Por eso urge que su pedido sea escuchado, que se los vea en todos lados siendo protagonistas”, resaltó.

Los universitarios reconocen el cuidado y el tipo de alimentación especial que requiere este grupo etario de personas, además del acompañamiento médico ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir mientras están a su cargo.

“Uno como organizador desconoce las distintas patologías que un adulto mayor tiene, por eso es necesario que un especialista en salud nos acompañe. La idea es que la rutina sea placentera y segura siempre”, recalca Saltos.

Artes marciales. El taichí fue la actividad protagonista para los adultos mayores. JOFFRE FLORES

El apoyo municipal y de la empresa privada, una urgencia

Que es imperativo el apoyo e interés de las instituciones públicas, privadas y de fundaciones para que estos proyectos emergentes universitarios sean sostenibles y autosostenibles en el tiempo, sentencian los estudiantes; que solicitan a la comunidad a que se haga presente para continuar y hacer posible más ideas.

Ellos aún tienen el ‘power’ como cualquier joven. Así nos lo han demostrado con su energía, vitalidad y potencial en las actividades que se han realizado.

Marjorie Rendón, estudiante

Para Natalia Montes, guayaquileña que vive en Urdesa, también adulta mayor, Guayaquil necesita ser más habitable. “Ni los niños ni los adultos mayores, así como tampoco los discapacitados, podemos estar seguros en el espacio público y eso es un indicador de que las cosas no están bien. Tras el reportaje, la academia respondió y eso es lindo, digno de admirar. ¿Por qué no lo hace también la Alcaldía? ¿Sus concejales? Sería maravilloso que en todos los barrios puedan ejecutarse programas de este tipo: de arte o deportes, de cultura o lectura; de baila. Me encantaría contar con un espacio que pase películas clásicas, las que vi en mis tiempos. Me gustaría un espacio permanente para bailar lo que bailaba cuando no llegaba ni a los 20. Son ideas las que lanzamos, queremos solo que las escuchen”, pensó.

