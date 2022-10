El eco de las voces se escucha a lo lejos. En la esquina de una de las calles de un barrio del norte de Guayaquil cinco señoras, a punto de hacer su rutina de ejercicio, se cuestionan: “Es allí donde hicieron el sacrificio de los dos chivos para un ritual?”, pregunta una de ellas, mientras señala una casa de dos pisos, con fachada blanca y aspecto lúgubre.

Las miradas entre las otras compañeras son la respuesta fehaciente. Luego se prolonga un silencio por un par de segundos. Aquel instante de la nada se rompe con un “sí” por parte de una vecina.

Luego de aquel incómodo momento, una de las mujeres intenta volver a poner un buen ambiente entre las asistentes: “No será que iba a hacer un seco de chivo”, comenta una de ellas. Las otras vecinas, cómplices, sonríen algo nerviosas, pues pese a que el caso del sacrificio de dos chivos sucedió en agosto, aún sienten temor por lo que realizaron en ese lugar.

Aquella casa, ubicada en una esquina de un callejón del barrio, no es la típica donde sus habitantes hablan con sus vecinos y se ríen en las noches mientras sacan la basura de sus hogares. No hay miradas simpáticas o un saludo de cordialidad. Quienes habitan esa vivienda están sumidos en medio del misterio.

Dentro de ese lugar, hace unas semanas, ocurrió algo que perturbó a una vecina, quien realizó la denuncia en redes sociales. “Es de conocimiento de todos los moradores que en esa casa se realizan sacrificios de animales. Mi familia y los vecinos nos sentimos cansados de oír maltratos perpetrados por dichos habitantes”.

En un video difundido, el cual fue eliminado, hay dos hombres que llevan dos chivos atados por las patas y, posteriormente, entran en la casa. Ya en el lugar, según la denuncia, esos animales fueron asesinados para un ritual de santerismo, el cual fue reconocido por la habitante de la casa.

Hallazgo en la vivienda

Al lugar acudió Shirley Moreno, directora de Bienestar Animal, junto a su equipo legal y un supervisor. La abogada accedió a que las autoridades registren su vivienda.

La inspección se realizó a los cuartos de la casa, los baños y el patio. Pese a que no había animales dentro, la profesional identificada como Mirian Rosario reconoció que practica el santerismo, además de asegurar que “por primera y única vez se realizó un sacrificio en el domicilio por su práctica de religión”, dice la denuncia.

También dijo que los chivos que aparecen en el video fueron los sacrificados. Ante la situación es investigada por el delito contra la flora y fauna silvestre. Con respecto a los dos hombres que aparecen en las imágenes no se sabe qué tipo de cargos puedan incurrir, dado que la denuncia solo está en contra de Rosario.

Por su parte, Moreno dijo que por este caso pueden haber sanciones administrativas que van desde leves hasta graves. “Estamos comprometidos en velar que todos los derechos de las mascotas se cumplan y no sean vulnerados”, expresó.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía Provincial del Guayas el pasado 25 de agosto, días posteriores de haberse presentado el ritual.

Santerismo y magia negra

El chamán Jhoan Castillo explica que sacrificar cualquier tipo de animal en un ritual está asociado a la magia negra, dado que esto puede usarse para el mal.

“Como chamanes tenemos el entendimiento de que cuando se hacen rituales de magia negra es cuando ocupan sacrificios de animales con la finalidad de enfermar a alguien, postrarlo, que sufra algún tipo de accidente o percance, conflicto, enfermedades o incluso la muerte”, explicó.

En cuanto a la casa, Castillo añadió que cuando un ambiente se adapta para hacer trabajos oscuros y sus habitantes empiezan a encaminarse al “mal”, el lugar se siente pesado energéticamente. “Desde afuera se puede sentir eso”.

Pese a que se intentó comunicarse con la mujer implicada para obtener su versión, esta no accedió a dar ningún tipo de declaración. A su vez, diversos vecinos consultados expresaron que quien vive en este lugar no suele ser social y la conocen poco, además de que no sería la primera vez que realiza un sacrificio en su vivienda.

Finalmente, aunque deshacer las consecuencias de un ritual de magia negra suele ser difícil, el chamán Castillo recuerda que las personas deben estar en busca de la luz y mantenerse aferradas a esta.