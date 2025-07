Abdón Calderón: El legado del 'Héroe Niño' que inspira a los jóvenes

Murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. En un momento en que Ecuador enfrenta complejas adversidades, la figura de Abdón Calderón Garaicoa fue el epicentro de un profundo acto cívico en la Unidad Educativa Bilingüe Particular Abdón Calderón (IPAC), en conmemoración de su natalicio este miércoles 30 de julio de 2025.

Evento cívico

El evento no fue solo un recuerdo histórico; se convirtió en un espacio de reflexión crítica sobre la vigencia de su ejemplo para las nuevas generaciones.

El acto se realizó en el auditorio de la institución JOFFRE FLORES

Entre himnos y la solemnidad del ingreso de los pabellones, las voces de los propios estudiantes resonaron con fuerza, conectando el sacrificio del "Héroe Niño" con los desafíos actuales. El patriotismo, aseguraron, es hoy una herramienta fundamental.

Abanderados de la institución. JOFFRE FLORES

"El incentivar el patriotismo hoy en día es clave, ya que los jóvenes no tienen que olvidar de quién venían realmente, y no hay mejor figura que Abdón Calderón", afirmó con convicción José Campoverde, estudiante de tercero de bachillerato. Para él, el legado del prócer es un motor para "dar lo mejor de nosotros", un sentimiento que considera crucial frente al panorama de inseguridad que vive el país.

Esa misma inspiración la comparte su compañera, Valeria Samaniego, quien tuvo a su cargo la exaltación al héroe. "Abdón Calderón es un ejemplo para los jóvenes de hoy en día que nos inspira a sentirnos libres, a luchar por esos sueños que nosotros siempre queremos cumplir", manifestó. Samaniego ve en la historia del joven cuencano una imagen poderosa para "seguir adelante" en medio de los "movimientos difíciles" de la actualidad.

Esta visión es respaldada por los padres de familia. Jennifer Mendieta, miembro del comité, celebró la iniciativa del plantel, destacando lo importante que es para los estudiantes que se resalten los valores cívicos y la figura de personajes tan trascendentales para la historia nacional.

Romper las "cadenas modernas"

El discurso central estuvo a cargo del Doctor Abelardo García Calderón, Director General del IPAC, quien lanzó una potente interpelación a los presentes. "Una nación sin historia no tiene verdad. Una patria que no tiene hijos valientes, capaces de introducir actos heroicos, no tiene futuro", sentenció García, estableciendo que Calderón es un héroe no solo por su muerte, sino por su inteligencia, su amor por la libertad y su capacidad de liderazgo.

El directivo trazó un paralelismo entre las cadenas que rompió el prócer y las ataduras del siglo XXI. "Hay cadenas que nos quieren alistar a cualquier cosa, para que pierda su voluntad... en el no pensar, en el no saber elegir, en el no ser críticos", advirtió. García denunció las "corrientes imparables de bajar la autoestima" que buscan hacer pensar a los ecuatorianos que no son capaces de lograr grandes cosas.

Autoridades y padres de familia. JOFFRE FLORES

Su llamado final fue un encargo directo a los estudiantes, una misión para el presente. "Aprendan de Calderón, tomen de él el ejemplo que les deja, sean ustedes mismos... los propios héroes de la paz moderna", concluyó, recibiendo el aplauso de los asistentes. El acto finalizó con la lectura del acuerdo decretado por Simón Bolívar en honor a Calderón, un recordatorio de la gloria que, según demostró el evento, aún tiene mucho que enseñar.

