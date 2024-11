Los guayaquileños podrán reportar infracciones desde el 7 de noviembre con una app

Desde el 7 de noviembre entra en funcionamiento VIPA, el nuevo aplicativo de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil para reportar cualquier incidencia en las vías, como doble aparcamiento, accidentes de tránsito o fallos en semáforos.

Este programa recibirá, a través de la ciudadanía, las denuncias relacionadas con la movilidad en la urbe. Los guayaquileños podrán hacer uso de él y adjuntar videos de hasta 30 segundos como evidencia del hecho.

La app fue creada debido a las constantes denuncias públicas que la ciudadanía ha realizado a esta entidad a través de redes sociales, en donde los transeúntes o conductores exigen a la autoridad de tránsito una solución ante las diversas problemáticas que se presentan en toda la urbe, como daños, accidentes o conductores que irrespetan la movilidad del resto.

De acuerdo con la agencia, los ciudadanos también podrán apoyar el control de las vías a través de sus reportes y grabaciones del incidente. La ATM explica que cada uno de estos elementos enviados será validado para su posterior respuesta.

Los guayaquileños ven de forma positiva esta iniciativa, pero temen que sea un gasto sin mayor uso. Entre las razones, explican que los habitantes del Puerto Principal, en varias ocasiones, no reportan este tipo de sucesos por el estigma de ser "sapo" o delatores/soplones. "Por reportar que alguien está haciendo algo mal, te gritan ‘sapo’ o ‘sufridor’, y lo único que se busca hacer es un bien para el resto. Para colmo, te amenazan con agredirte, y a veces es mejor quedarse callado", comenta Demetrio Baldeón.

Francisco Ocaña, por su parte, cree que el problema no solo radica en el hecho de que puedan agredirte por reportar, con videos, alguna infracción, sino que también confía poco en el accionar de los uniformados. Considera que, si no atienden las emergencias cuando las tienen enfrente, al recibir una denuncia virtual, su desinterés será aún mayor.

“Nunca atienden las emergencias necesarias, así que dudo mucho que lo hagan cuando les llegue una denuncia desde la app. Yo, en lo personal, he pedido muchas veces a agentes que den apoyo al tráfico porque un semáforo se dañó, y ellos solo están a dos cuadras del lugar. Vuelvo una hora después para ver si han hecho algo y ni un uniformado se ve por la zona. Esto ya me ha pasado muchas veces, y no me rehuso a dejar de informarles, aunque ellos no hagan nada, porque al menos no queda en mí que no intenté ayudar”, asevera Ocaña.

Infracciones que se podrán reportar

La ATM explicó que los ciudadanos podrán denunciar varias contravenciones en la vía, pero también daños o situaciones que compliquen la fluidez del transito del Puerto Principal, como las siguientes:

Carros estacionados en doble columna o en sitios exclusivos para personas con movilidad reducida. Bloqueo de rampas de acceso. Interrupción del flujo vehicular en intersecciones. Semáforos inoperativos. Accidentes en la vía. Transitar por carriles exclusivos de Metrovía. Dejar o recoger pasajeros en la calle Boyacá. Buses que dejen o recojan ciudadanos en puntos no permitidos o que los pongan en riesgo. Señaleticas en mal estado. Radares apagados. Conductores sin casco homologado.

