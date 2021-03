373 animales han sido rescatados por los Bomberos de Guayaquil en seis meses

Hace seis fue inaugurada en Guayaquil, la Unidad de Rescate Animal. Y desde entonces, 373 animales, entre domésticos y silvestres en situación de peligro, han sido rescatados.

Ayer rescatamos a este pequeño gatito atrapado entre rejas en el sector de FrancIsco de Marcos. Gracias a @bienestaranimalgye_ por la atención veterinaria a este felino que se encuentra a salvo. #rescateanimal #unidadderescateanimal pic.twitter.com/I4PLOF31FF — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) January 10, 2021

La unidad, que pertenece al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, fue precisamente creada para atender las emergencias de animales que se encuentran en situación de riesgo, como lugares de difícil acceso, espacios confinados, altura... Si bien esta labor, los miembros de la institución por años la venían realizando, desde septiembre pasado cuentan con herramientas, personal y recursos específicos para atender este tipo de operaciones en la zona rural y urbana.

Bastón de sujeción o lazo de captura, jaulas que servirán como caja de transporte para movilizar a los animales rescatados, a una veterinaria (en caso de ser necesario), bozales para cubrir el hocico del perro/gato para evitar mordeduras, mascarillas de oxígeno para animales, sistema anti caídas como arneses, anillos de cinta y mosquetones, entre otros, son parte de los instrumentos que utilizan.

Hoy, estuvimos en Chongón con nuestra Unidad de Rescate Animal, apoyando a la Dirección de Ambiente, Dirección de Bienestar Animal y Policía medioambiental para el rescate de caimanes y tortugas que fueron trasladadas a Parque El Lago. #EstamosAquí pic.twitter.com/gJrg5TwDR9 — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 12, 2020

Durante la etapa de incendios forestales, según precisa la entidad, se rescataron animales silvestres como culebras, aves, búhos, lechuzas, zarigüeyas, entre otros que sufrieron quemaduras y fueron tratados por fundaciones de ayuda especializada como Proyecto Sacha, quienes les brindaron la atención adecuada y facilitaron luego su reinserción a su hábitat.

"Me alegra ver como ahora existe la posibilidad de que los animales no mueran calcinados. Antes, por falta de herramientas, era difícil salvarlos. He visto como logran vivir animales como las zarigüeyas, que son salvadas con sus crías. Ha pasado mucho tiempo para que pase esto, pero vamos por buen camino", aseguró la residente de la ciudadela Bellavista, Ximena Muñoz.

Momento en el que fue rescatado un búho por el personal. Cortesía

La Unidad está conformada por personal voluntario y rentado de la División Especializada de Rescate, agrupando también a bomberos que tengan como carrera profesional la veterinaria o zootecnia.

Los rescates Se han dado a través de las llamadas que ingresan por el Sistema Integrado ECU-911.

Para Betty Armijos, habitante de la cuarta etapa de la Alborada, es vitar que este centro animalista se fortalezca y crezca. "Aún vemos animales en la calle, sin hogar, sin techo y sin comida. Me rompe el alma verlos. Por suerte, la mentalidad de la gente está cambiando. El hecho de que haya entidades que se preocupen por cuidarlos o salvarlos, ya dice mucho. Sin embargo, hace falta más. Más autoridades deben sumarse a esta labor. Aquí, en Guayaquil, debería fortalecerse la idea de la adopción", precisó la habitante; que ha adoptado ya dos perros y dos gatos.