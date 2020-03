Un total de 22.494 traslados de estudiantes que migraron de un plantel fiscal a otro, se habían registrado hasta las 13:00 de este jueves 12 de marzo en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

Pocas personas acudieron a las sedes educativas donde se realiza el proceso. No obstante, las autoridades educativas temen que se produzcan aglomeraciones en los últimos días de atención, tal como ha sucedido en años anteriores.

Mónica Zambrano acudió a la sede ubicada en el colegio José Vicente Trujillo, en el sur de la ciudad. Ella buscaba un cupo para su hijo en un colegio técnico, pero le indicaron que regrese la próxima semana, ya que al momento no existe disponibilidad de plazas en estos centros.

“Me preocupa no lograr este cambio, ya que mi hijo que va a primero de bachillerato quiere estudiar una especialidad técnica. No es justo que por falta de cupo no pueda lograr su objetivo”, manifestó la madre de familia.

En cambio, Ana Guzmán logró un traslado para que sus dos hijos estudien en la misma unidad educativa que está ubicada cerca de su domicilio. “Estoy satisfecha del resultado obtenido, ya que ahora mis hijos estudiarán juntos y no tendré que ir de un lado a otro para llevarlos al colegio”, manifestó.

En la Zona 8 la atención está a cargo de 151 operadores que atienden en 21 sedes, cuya ubicación se puede consultar en la página web http://juntos.educacion.gob.ec.

Esta fase corresponde al periodo lectivo 2020-2021 del régimen Costa, y se desarrollará hasta el 15 de marzo y la atención será de 07:00 a 20:00, de domingo a domingo, de acuerdo con el último dígito de cédula del padre o representante.

Este viernes se atenderán los dígitos 5 y 6; mientras que los sábados y domingos, la atención será para todos.

Los traslados son requerimientos extraordinarios que se ejecutan conforme la disponibilidad de oferta. En esta fase se atenderán los traslados de planteles fiscales a otros fiscales, en los casos de: discapacidad o necesidades educativas especiales, violencia escolar intrafamiliar, movilidad humana, hermanos en instituciones educativas públicas, bachillerato técnico y movilidad interna.

También podrán acudir aquellas personas que no estén de acuerdo con la institución asignada a sus hijos, ya sea porque está muy lejana a su domicilio o porque están viviendo en otro lugar al que señalaron durante la inscripción.

Posterior a la fase de traslados, se habilitará la fase de matrículas extraordinarias del 18 al 27 de marzo, en las sedes de atención dispuestas por el Ministerio de Educación.

Para el ciclo lectivo 2020-2021 se registraron 144.746 niños que ingresarán por primera vez al sistema educativo fiscal del régimen Costa.

SE ABRIRÁN MÁS SEDES

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, aseguró que la fase traslado y las matrículas extraordinarias para el régimen Costa continuarán con normalidad. Además, anunció que se abrirán más sedes de atención ciudadana para disminuir la posible aglomeración que pudiera presentarse en los últimos días del proceso. El anuncio lo hizo tras suspender las actividades para los estudiantes, a partir de este viernes 13 de marzo, en todos los centros educativos del país, ante la declaratoria de emergencia sanitaria por la presencia del coronavirus.