20 conductores sancionados por exceder el aforo en buses

Buses rodando con más pasajeros de lo permitido y usuarios que no utilizan de manera correcta la mascarilla, fueron algunas de las escenas que se evidencian este jueves 5 de noviembre, durante un operativo de control que ejecuta la ATM en la avenida Casuaria, noroeste de Guayaquil.

La jornada ha dejado hasta el momento 20 conductores sancionados por exceder el aforo establecido que es el 50 % de la capacidad de cada unidad. Una situación que se repite en diferentes sectores y que enciende las alarmas tras el aumento de contagios de COVID-19 en la ciudad.

Luis Lalama, director de Control de Tránsito, recordó que es obligación del conductor que controle que, al momento que los usuarios aborden a los buses éstos deben utilizar la mascarilla.

"Controlamos que se cumplan las disposiciones, pero también es responsabilidad de conductores y pasajeros, hay que respetar", indicó Lalama a EXPRESO y recordó que la sanción para los conductores que incumplan con la norma es del 30 % del salario básico unificado y la reducción de 6 puntos en la licencia.

El opertativo busca evitar las aglomeraciones en los buses. Esto, una queja recurrente en la ciudad. Juan Daniel Ponce

El funcionario aseguró que estos controles, al igual que otras medidas tomadas ayer en Guayaquil para reducir el nivel de contagio de coronavirus, se intensificarán, sobre todo en las horas pico, y se ejecutarán en diferentes sectores de la urbe y en las paradas del sistema de la Metrovía.

Y es allí que usuarios como Jorge Poveda se quejan de las aglomeraciones que se registran todos los días. "En horarios de 7:00 a 10:00 y de 17:00 a 19:00 no hay control y los buses terminan llenándose a más no poder. Me toca estar con personas respirando a menos de 50 centímetros de mi cara. Así ni con mascarilla uno se protege", comentó.

Paralelamente, los operativos se cumplen en otros puntos como en la Terminal Terrestre y Terminal Río Daule de la Metrovía.