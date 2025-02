Más de 2 toneladas de basura son retiradas del Guasmo Sur durante una minga

Guayaquil vive inundada por los desechos. Durante una minga realizada el 2 de febrero en el sector del Guasmo Sur, la Dirección de Aseo Cantonal (DACSE) logró recoger un total de 2 toneladas de basura.

Además de esta entidad municipal, los residentes de varias cooperativas colaboraron en la recolección de estos desechos. Los habitantes de las cooperativas Pablo Neruda, Carlos Cevallos, Lorenzo Tous y Miramar participaron en la limpieza de sus respectivos barrios. Los ciudadanos, además de limpiar sus viviendas y recolectar sus propios desechos, también realizaron el barrido de aceras, limpieza de cunetas y sumideros, desbroce de maleza y evacuación de desechos de los patios de las viviendas, entre otras acciones.

Este sector del sur de Guayaquil ha experimentado un abandono constante por parte de las autoridades, debido a que, según denuncian los residentes, además de no recibir la atención y recolección necesarias, los llamados de atención y la vigilancia para el cumplimiento de las ordenanzas relacionadas con la correcta disposición de la basura no son suficientes.

"Un día limpian y en dos más ya hay un montículo de basura, el cual no sabes en qué momento ni quién lo formó. Solo te das cuenta de que ya está ahí y no puedes hacer nada. Para colmo, lo ponen fuera de la casa de mi vecina. Por suerte, a mí no me llega tan fuerte el mal olor, pero a ella sí. Ha estado promocionando su casa para venderla por casi un año, pero debido al mal olor, todos los posibles compradores se espantan", comenta Jessica Robles, habitante del Guasmo Sur.

Desechos en 2024

De acuerdo con la Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales (DACSE), se compartió una cifra impactante: en 2024 se recogieron cerca de 1,8 millones de toneladas de desechos.

No obstante, el Municipio de Guayaquil detalla que los puntos críticos de acumulación de basura pasaron de 746 a 638.

Mientras tanto, las notificaciones emitidas por mal manejo de desechos fueron 4.278 en todo 2024.

Urvaseo, por su parte, detalló que Guayaquil generó, desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2024, un promedio de 3.959,40 toneladas de desechos diarios.

Los puntos donde con mayor frecuencia se recogen estos residuos son las cooperativas Martha de Roldós y Flor de Bastión, mientras que en el centro-norte de la ciudad, los puntos críticos son las calles García Moreno y Colón, José de Antepara y Sucre. En el sur de la ciudad, los sectores con mayor cantidad de residuos son Guasmo Sur, en la Avenida Cacique Tomalá, y Los Laureles.

