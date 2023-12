Guayaquil: 177 siniestros de tránsito se registraron para el feriado por navidad

Desde el 23 al 25 de diciembre, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) registró un total de 177 siniestros de tránsito en las vías principales de Guayaquil, donde 61 personas resultaron heridas y otras tres fallecieron. De este total de incidentes, 53 casos llegaron a Fiscalía para ser investigados, el resto fueron resueltos entre las partes involucradas de cada caso.

La vía a Daule, Narcisa de Jesús, vía Perimetral y la Francisco de Orellana fueron las vías donde más se registraron los accidentes, siendo la vía a Daule la arteria con mayor número de sucesos.

Además de los siniestros reportados, la ATM emitió un total de 318 citaciones por variadas razones como: no hacer uso del cinturón de seguridad, manejar y conducir, parqueo en espacios no permitidos, no obedecer señaléticas de tránsito, no usar casco de seguridad y no contar con licencia de conducción.

"Siempre es lo mismo en esta ciudad, la gente no respeta, pero las autoridades tampoco hacen acatar las leyes. Siempre se ve como los agentes dejan pasar carros sin placas o se colocan en pasos cebra frente a ellos de manera regular. Solo se ve que paran carros en la noche cuando hay menos uniformados, y durante el día cuando más ocurren todos estos irrespetos, son pocas las detenciones que se ven", reclama el guayaquileño Wilmer Toledo.

El ente regulador agrega que para el feriado se realizaron 19 operativos de control de ingesta de alcohol en varios puntos transitados de Guayaquil, en los que se ejecutó 409 pruebas de alcohol.

A decir de la ciudadanía, este tipo de actividades deberían siempre ser intensificadas y no solo durante los feriados. "Hay locos en las calles todos los días, en especial viernes y sábado. Y pareciera que no hay suficiente patrullaje, porque a diario se ve otra baranda abollada o muro con una parte, menos producto de un choque. Para colmo, yo he visto como les pasan dinero a los agentes para no ponerles multas más grandes de lo que les están pagando, y no quedar con alguna mancha en su récord al volante. Necesitamos agentes que hagan cumplir la ley siempre", reclama Silvia Palacios, residente de Sauces 3.

