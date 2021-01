Guayaquil: Al menos 17 robos a domicilios se reportaron entre Navidad y Fin de Año

En la Navidad pasada, Pedro (nombre protegido), salió de Guayaquil, ciudad donde reside, a su natal Santa Rosa, cantón de la provincia de El Oro, a pasar las festividades junto a su familia. Cuando regresó a su casa, en la ciudadela Acuarelas del Río, el 1 de enero de 2021, se chocó con la sorpresa de que ladrones habían entrado a su vivienda y se habían llevado aparatos tecnológicos, joyas y mercancía de trabajo de su esposa.

Él no fue la única víctima de los asaltos a domicilio que hubo en Guayaquil desde Navidad a a Fin de Año. Según las alertas que llegaron a este medio, en la ciudadela Los Ceibos hubo un caso más, en la vía a la costa otro y en la urbanización Cataluña (kilómetro 12 de la vía Puntilla - Salitre) cinco.

Cámaras de seguridad de los sectores mencionados identifican que los ladrones usaron para transportase un carro Sportage negro, que resultó tener placas clonadas. ¿Fue acaso coincidencia o se trató del mismo vehículo usado para robar en varios sectores del norte de la urbe porteña? La Policía aún no tiene la respuesta.

“Ese caso estamos aún investigándolo, intentamos ubicar a los asaltantes”, dice el coronel Walter Villaroel, jefe de la Policía Judicial (PJ) de la Zona 8.

De acuerdo a lo dicho a este Diario por Villaroel, solo en Guayaquil en la semana de feriado navideño hasta fin de año se reportaron 17 robos a domicilio. En el centro de la ciudad fue donde se presentaron la mayoría de los casos.

No obstante, esta cantidad no se ha sumado a los registros que presentó la Fiscalía General, sobre este delito el pasado 7 de enero en su página oficial, en el que se detalla, que de enero a noviembre, a nivel nacional, hubo 6.571 denuncias por robo a domicilio. Si bien esta cantidad es mucho menor que los 11.081 casos que se suscitaron en 2019, la cifra no deja de preocuparle a la Policía, encargada de vigilar la seguridad de los ciudadanos. Es que además, el confinamiento domiciliario fue el que influyó en esta reducción.

“Las horas en las que más se dan los robos a domicilios son de 10:00 a 12:00 del día. Los días donde se dan estos robos son martes y miércoles y, la modalidad usada por los antisociales es el estuche. Y el análisis que hemos hecho, es que se eligen estos días y este horario porque es cuando la gente está fuera de casa, en el trabajo e incluso desayunando fuera”, detalla y advierte el coronel.

El estuche es cuando se dañan alguna estructura de seguridad para entrar a la propiedad privada.

RECOMENDACIONES:

Para evitar ser víctima de este delito, el coronel Villaroel da algunas recomendaciones.

Utilizar, para vigilar la casa, cámaras de vigilancia y alarmas sonoras

Organización barrial, mantenerse en el chat de vecinos y si te vas a ausentar de casa por algunos o un día, pedir ahí cuidado a tus vecinos.

Chat comunitario con la Policía: informar en el chat de la ausencia para que la Policía vigile la casa.

Hacer el encargo de domicilio. Es decir ir, físicamente, a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana de tu casa e informar a los policías que te ausentarás de tu domicilio. Dar la dirección para que los uniformados estén pendientes de ella.

“Los patrulleros tiene una lista de las casas que controlan todo el día. Hasta ahora quienes han hecho el encargo de domicilio no se han quejado del robo a su vivienda durante su ausencia. La ciudadanía puede tomar este servicio que es parte del portafolio de servicio de la Policía”, indica.