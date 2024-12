Desde el 1 de enero, la ATM impedirá la circulación de vehículos sin revisión técnica

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció que, a partir del 1 de enero, los vehículos que no hayan pasado la revisión técnica vehicular en 2024 serán impedidos de continuar circulando por las calles de la ciudad. La entidad podrá retener los automotores que no hayan cumplido con este trámite.

Diciembre es el último mes del año, pero también la última oportunidad para los ciudadanos del Puerto Principal de realizar la matriculación de su vehículo y evitar ser multados por no cumplir con este proceso obligatorio para los automóviles que circulan en la urbe.

La agencia indicó que el plazo límite para realizar el pago de este trámite será hasta el 30 de diciembre, y la atención al cliente se mantendrá hasta las 15:00 del 31 de diciembre. Pasada esta fecha, el servicio de pago será restablecido el 15 de enero del 2025.

No obstante, esta medida ha causado rechazo entre los conductores, quienes consideran que una multa monetaria sería la sanción adecuada, no la privación de movilidad.

Piden más tiempo y facilidades

“El sacarlos del canchón, pagar la multa por la que fueron llevados ahí, hacer la revisión técnica y también pagar la multa por demora, son demasiados gastos. ¿No les parece suficiente con el hecho de hacer la revisión técnica y pagar la multa? Entendería que me digan que desde febrero o marzo comenzarán a retirar los vehículos que no pasaron este proceso, ¿pero desde el 1 de enero? Ya esto me parece algo injusto para los que no hemos podido hacer esto e intentamos, pero no encontramos ni tiempo ni citas disponibles”, comentó el ciudadano Daniel Álvarez.

Asimismo, más habitantes de la Perla del Pacífico denuncian complicaciones en el sistema en línea de pagos y aseguran que es una odisea debido a los varios problemas que presenta, como: fallas en la asignación de turnos y falta de disponibilidad inmediata o en los próximos dos meses, desconexiones constantes de la página y demoras para acceder a la misma.

“Nos piden que hagamos todo este proceso pronto, pero si comienzo a buscar una cita en enero, lo más probable es que encuentre uno hasta marzo o abril. El sistema es deficiente y deberían tomar esto en cuenta, porque esperan que cumplamos con los plazos, cuando no hay turnos suficientes para ser atendidos en las fechas que nos piden”, comentó Ivonne Castillo.

