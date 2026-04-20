Richard Barker revela susto de salud: “No podía respirar y tenía presión en el pecho”

El actor nacional, radicado en Estados Unidos, confirmó que sufrió microinfartos y debió someterse a un cateterismo

Tras el susto que pasó, Richard Barker se toma un descanso para recuperarse.FACEBOOK

Ingrid Balseca
Ingrid Balseca

Richard Barker, radicado en Estados Unidos y dedicado a su negocio culinario, atravesó un serio quebranto de salud que lo llevó de emergencia a un centro médico.

“No podía respirar, se me había subido la presión. Sufro de presión arterial alta y muchas veces me decían que estaba comiendo en exceso, pero lo tomaba como una broma. Debo bajar de peso; el estrés y el trabajo me estaban pasando factura", manifestó.

Se sometió a cateterismo

Considera que no estaba haciendo las cosas bien. Empecé a sentir presión en el pecho y estaba sufriendo mi primer microinfarto. Cuando me trasladaron de urgencia, creo que incluso tuve otros episodios”, añade.

El actor, recordado por la serie Mis adorables entenados, indicó que fue sometido a un cateterismo y a otros procedimientos que prefirió mantener en reserva. 

“Seguiré en tratamiento y en reposo. Tenía previsto asistir al Ecuafest en Tampa, pero lo más importante es la vida y la salud. Agradezco a quienes se preocuparon; en momentos así uno se da cuenta de quiénes están y quiénes no”, expresó.

Debe alimentarse sano

También agradeció a sus hijos, en especial a Matías, por su apoyo constante durante la emergencia. “No quiero causar lástima, sino generar conciencia: la vida no está comprada. En cualquier momento todo puede cambiar. Hay que alimentarse bien, de forma saludable, y hacer ejercicio”, concluyó.

Barker instaló su emprendimiento El Chino Guayaco, un espacio gastronómico que se consolida como punto de encuentro para ecuatorianos en Orlando.

tracking