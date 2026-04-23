¿Qué le pasó a Darrell Sheets? Muere el 'jugador' de '¿Quién da más?' a los 67 años

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Darrell fue uno de los rostros fundadores de ¿Quién da más? de 2010, el programa no solo fue un éxito de audiencia, sino que creó un subgénero entero de televisión basado en subastas y antigüedades.



de 2010, el programa no solo fue un éxito de audiencia, sino que de televisión basado en subastas y antigüedades. Ganó este apodo de el 'jugador' por su estilo arriesgado , a diferencia de otros compradores más cautelosos, Sheets solía confiar ciegamente en su instinto, apostando grandes sumas de dinero en trasteros que otros consideraban basura.



, a diferencia de otros compradores más cautelosos, Sheets solía confiar ciegamente en su instinto, en trasteros que otros consideraban basura. Su hallazgo más famoso fue un trastero que compró por $3,600 y que contenía una colección de arte original valorada en más de $300,000.

El mundo del entretenimiento y los seguidores del icónico programa ¿Quién da más? (Storage Wars) están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Darrell Sheets también conocido como 'El Jugador' (The Gambler) a los 67 años, tras más de una década subastando en algunos de los depósitos más famosos de la televisión. Sheets fue hallado sin vida este 22 de abril en su residencia de Lake Havasu City, Arizona.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales y el médico forense del condado de Mohave, la causa de muerte se investiga como un presunto suicidio, tras encontrarse evidencia de una herida autoinfligida. Aunque Sheets se había alejado de las cámaras en 2023 para centrarse en su salud y en su propio negocio de antigüedades, su legado como uno de los rostros más carismáticos de la telerrealidad estadounidense permanece intacto, marcando el fin de una era para el género de los docu-realities.

Los detalles del hallazgo en Arizona

Primer reporte de lo ocurrido con Sheets.Expreso

Según el reporte oficial del Departamento de Policía de Lake Havasu City, los agentes acudieron a la vivienda de Sheets alrededor de las 02:00 tras recibir un aviso de emergencia. En el lugar, los peritos confirmaron el fallecimiento del exprotagonista debido a una herida de bala.

La Unidad de Investigaciones Criminales ha indicado que, hasta el momento, no existen indicios de la participación de terceras personas en el incidente. El cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense para los procedimientos de ley, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias finales del suceso.

"El jugador": Un icono de la telerrealidad

Darrell Sheets no era solo un comprador de depósitos; era el alma competitiva de ¿Quién da más?, durante 13 años y más de 160 episodios, Sheets cautivó a la audiencia con su frase característica: "This is the WOW factor!" (Este es el factor WOW). Su habilidad para identificar objetos de alto valor en trasteros aparentemente vacíos lo convirtió en una leyenda del formato.

Más allá de las cámaras, Darrell fue responsable de profesionalizar la imagen de los subastadores ante el gran público, mostrando que detrás de cada apuesta había estrategia, riesgo y un profundo conocimiento del mercado de antigüedades. Su rivalidad amistosa con otros miembros del elenco ayudó a que el programa se convirtiera en un fenómeno global.

Lo cierto es que en los últimos años, la salud de Sheets había sido motivo de preocupación para sus seguidores. En 2019, sufrió un infarto severo que lo llevó al quirófano, un evento que él mismo describió como un "despertar" que lo obligó a perder peso y priorizar su bienestar.

Tras su retiro oficial de la televisión en 2023, Darrell decidió mudarse definitivamente a Arizona. Allí regentaba su propia tienda, Havasu Show Me Your Junk, donde pasaba sus días analizando piezas históricas y atendiendo a fanáticos que viajaban solo para conocer al hombre que les enseñó a buscar tesoros en el olvido de los demás.

En esta línea, la cadena A&E emitió un comunicado oficial expresando su dolor: "Nos entristece profundamente la pérdida de Darrell 'The Gambler' Sheets, un querido miembro de nuestra familia. Nuestras condolencias a sus hijos y seres queridos". De igual manera sus compañeros de programa también han comenzado a inundar las redes sociales con mensajes de respeto hacia quien fuera un mentor y competidor incansable.