Karina Duprez, figura de telenovelas como Rosa Salvaje y La Usurpadora, fallece a los 79 años
Fallece Karina Duprez a los 79 años. La actriz y directora de telenovelas mexicanas deja legado en Televisa y la televisión latinoamericana
Lo que debes saber
- Karina Duprez muere el 22 de abril a los 79 años; ANDI confirma fallecimiento en México
- La actriz y directora de Televisa participó en novelas como Rosa salvaje y La usurpadora durante su carrera
- amiliares publican mensajes en redes sociales y confirman que no habrá velorio por decisión de la actriz
La actriz mexicana Karina Duprez murió este 22 de abril de 2026, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes. Su trayectoria en telenovelas como Rosa salvaje y La usurpadora marcó la televisión. Su legado también incluye dirección en producciones de Televisa.
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Trayectoria en televisión y dirección
Con más de 50 años de trayectoria, Karina Duprez desarrolló una carrera ligada a la televisión mexicana. Como actriz participó en producciones como Mundo de juguete (1974), Rosa salvaje (1984) y La fuerza del amor (1990).
Su aporte como directora de escena
En su faceta como directora de escena, formó parte de títulos como Esmeralda (1997), La usurpadora (1998) y Cuando me enamoro (2010). También dirigió episodios de La rosa de Guadalupe.
Su trabajo se consolidó en Televisa, donde participó en proyectos que alcanzaron audiencia en varios países.
Origen familiar en el espectáculo
La actriz provenía de una familia vinculada al medio artístico. Era hija de Magda Guzmán, reconocida por su participación en cine y televisión.
Su trayectoria estuvo influenciada por ese entorno, lo que marcó su desarrollo en la actuación y la dirección.
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Mensajes de despedida
La noticia del fallecimiento de Karina Duprez fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes.
Familiares compartieron mensajes en redes sociales. Su nieto, el actor Chris Pazcal, escribió:
No sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste. Pero, sobre todo, gracias por ser la mejor abuela
Además, la institución indicó:
A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI
Sin detalles sobre las causas
Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento. Tampoco se realizará velorio, en cumplimiento de la voluntad de la actriz.
Su aporte a la pantalla chica queda ampliamente registrado en producciones que formaron parte de la programación televisiva en América Latina durante varias décadas.