Karina Duprez, figura de telenovelas como Rosa Salvaje y La Usurpadora, fallece a los 79 años

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Karina Duprez muere el 22 de abril a los 79 años; ANDI confirma fallecimiento en México

La actriz y directora de Televisa participó en novelas como Rosa salvaje y La usurpadora durante su carrera

amiliares publican mensajes en redes sociales y confirman que no habrá velorio por decisión de la actriz

La actriz mexicana Karina Duprez murió este 22 de abril de 2026, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes. Su trayectoria en telenovelas como Rosa salvaje y La usurpadora marcó la televisión. Su legado también incluye dirección en producciones de Televisa.

Trayectoria en televisión y dirección

Con más de 50 años de trayectoria, Karina Duprez desarrolló una carrera ligada a la televisión mexicana. Como actriz participó en producciones como Mundo de juguete (1974), Rosa salvaje (1984) y La fuerza del amor (1990).

Su aporte como directora de escena

En su faceta como directora de escena, formó parte de títulos como Esmeralda (1997), La usurpadora (1998) y Cuando me enamoro (2010). También dirigió episodios de La rosa de Guadalupe.

Su trabajo se consolidó en Televisa, donde participó en proyectos que alcanzaron audiencia en varios países.

Origen familiar en el espectáculo

La actriz provenía de una familia vinculada al medio artístico. Era hija de Magda Guzmán, reconocida por su participación en cine y televisión.

Su trayectoria estuvo influenciada por ese entorno, lo que marcó su desarrollo en la actuación y la dirección.

Mensajes de despedida

La noticia del fallecimiento de Karina Duprez fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes.

Familiares compartieron mensajes en redes sociales. Su nieto, el actor Chris Pazcal, escribió:

No sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste. Pero, sobre todo, gracias por ser la mejor abuela Chris Pazcal, nieto

Además, la institución indicó:

A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)

Sin detalles sobre las causas

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento. Tampoco se realizará velorio, en cumplimiento de la voluntad de la actriz.

Su aporte a la pantalla chica queda ampliamente registrado en producciones que formaron parte de la programación televisiva en América Latina durante varias décadas.