¿Quién era el actor de El Chavo del 8 que murió este martes 21 de abril?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El actor Ricardo del Pascual tenía 82 años y enfrentaba la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)



y enfrentaba la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Es reconocido por su papel del señor Calvillo , el inversionista que quiso comprar la vecindad de El Chavo

, el inversionista que quiso comprar la vecindad de El Chavo También participó en El Chapulín Colorado y Una familia de diez

Una sola aparición en El Chavo del 8 bastó para que el actor Ricardo del Pascual dejara su huella en la serie de Chespirito. Este martes 21 de abril de 2026 falleció a los 82 años. Tenía la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Interpretó al recordado personaje del señor Calvillo, el inversionista que estuvo a punto de comprarle la vecindad al señor Barriga (Édgar Vivar) y que se enamoró de la Bruja del 71 (Angelines Fernández).

Pero no fue su único paso por El Chavo. En la serie también fue el señor Hurtado, quien hurtaba cosas en la vecindad, pero las sospechas cayeron sobre El Chavo y derivaron en la recordada acusación: "ratero".

Asociación Nacional de Actores anunció el deceso

La agrupación informó el fallecimiento del actor, quien también apareció como el enano dormilón en El Chapulín Colorado, serie también creada por Roberto Gómez Bolaños.

¿En qué series apareció Ricardo del Pascual?

Del Pascual nació el 21 de agosto de 1936 y entró a la televisión en la década del 70. También actuó en novelas y estuvo vinculado al teatro.

Entre las producciones que lo acogieron, están: