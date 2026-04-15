KATSEYE x GAP: así son los hoodies diseñados por cada integrante

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La colección fue lanzada como cápsula exclusiv a, lo que impulsó su rápida venta total en pocas horas.

a, lo que impulsó su rápida venta total en pocas horas. Cada hoodie tuvo un costo de 100 dólares , alineado con drops limitados dentro del streetwear .

, alineado con limitados dentro del . Esta es la segunda colaboración del grupo con GAP, consolidando una relación creativa a largo plazo.

La alianza entre KATSEYE y GAP entra en una nueva etapa; tras el éxito de Better in Denim, la campaña que posicionó al grupo como un rostro clave dentro de la identidad visual de la marca, ambas partes vuelven a colaborar, pero esta vez con un giro más íntimo y autoral: una colección de hoodies diseñados por cada integrante.

Si en su primera colaboración las prendas funcionaban como un lienzo común pensado para ellas, en este nuevo lanzamiento la lógica se invierte. Cada hoodie se convierte en una extensión directa de la identidad de Daniela, Lara, Megan, Sophia, Yoonchae y Manon, apostando por una experiencia más personalizada dentro del streetwear. El resultado no solo refuerza el ADN multicultural del grupo, sino que también traduce sus historias, raíces y estéticas individuales en piezas únicas.

¿Cómo se ve cada prenda?

La colección reinterpreta el clásico hoodie con el logo de GAP desde seis miradas distintas, donde los detalles: texturas, colores y símbolos son clave.

Hoddies de las seis integrantes del grupo.Gap

El diseño de Daniela apuesta por una estética militar con efecto desgastado, incorporando un aire camo en el exterior que contrasta con un interior animal print. En las mangas, las banderas de Cuba, Venezuela y Estados Unidos refuerzan su identidad cultural, mientras su firma aparece integrada en la pieza.

Por su parte, Lara opta por un hoodie negro intervenido con glitter plateado que simula pedrería, generando un contraste llamativo pero elegante. Su firma aparece como 'By Raj', su apellido; añadiendo un guiño más personal, junto a las banderas de India y Estados Unidos.

El modelo de Megan mantiene una base negra, pero destaca por el uso de parches de denim deshilachado que construyen el logo, aportando textura y una estética DIY. Las banderas de China, Singapur y Estados Unidos completan el concepto.

Daniela Avanzini, Lara Raj y Megan Skiendiel de KATSEYE para GAPExpreso

En el caso de Yoonchae, el hoodie se mueve hacia un tono más neutro, con un diseño en el que el logo incorpora estampado animal print. Su firma aparece bordada en la capucha, mientras que los detalles hacen referencia a Corea del Sur.

Sophia presenta la propuesta más sobria: un hoodie negro donde el protagonismo recae en un logo intervenido con brillo en tonos oscuros, manteniendo una estética minimalista pero refinada, con su firma también ubicada en la capucha, mientras que la manga incluye la bandera de Filipinas.

Finalmente, el diseño de Manon que era uno de los más comentados por los fans, confirma su presencia en la colección pese a su ausencia en la promoción oficial. Su hoodie presenta un acabado marmoleado en tonos oscuros con detalles dorados y referencias a Ghana, Italia y Suiza, reafirmando su identidad dentro del proyecto.

Yoonchae Jeung, Sophia Laforteza y Manon Bannerman para GAP, a pesar que esta última no posó para las imágenes oficiales debido a su hiatus.Expreso

Una colaboración que evoluciona y se agota

Desde el grupo, la colaboración fue descrita como una evolución natural de su relación con la marca: "colaborar con GAP siempre ha sido sobre expresar quiénes somos", señalaron, destacando que este nuevo paso les permitió intervenir directamente en el diseño y añadir elementos personales a una silueta clásica, destacando que el estilo es una parte primordial dentro de su identidad y que el reinterpretar un modelo clásico como el de GAP lleva un mensaje de diversidad al mundo.

Por su parte, Fabiola Torres, directora de marketing de GAP, enmarca esta alianza dentro de la estrategia de la marca por conectar con nuevas generaciones, apostando por voces culturales relevantes y la autoexpresión como eje creativo, mostrando entusiasmo por crecer con el grupo. Para la marca esta colaboración es la expresión máxima de individualidad que además, le da continuidad al legado de Gap.

Lo cierto es que, el impacto ha sido inmediato: lanzados como edición limitada y con un precio de 100 dólares, los hoodies se agotaron rápidamente, consolidando esta colaboración no solo como un fenómeno de fandom, sino como una muestra de cómo la moda, la música y la identidad convergen en la cultura pop actual.