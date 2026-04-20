Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 20 de abril de 2026

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

El lunes no siempre trae respuestas, pero sí pistas. Este 20 de abril se presenta como un día para leer entre líneas: en lo que te dicen, en lo que callan y en lo que tú decides hacer con eso. Los astros apuntan a una jornada donde el amor se redefine, el dinero exige orden y el trabajo pone a prueba tu paciencia. No es un día para correr, sino para elegir mejor.

Las predicciones para este 20 de abril de 2026

Aries

Podrías cruzarte con alguien que despierte un interés especial. En lo económico, evita excesos y ajusta tu presupuesto. En el trabajo, se están moviendo mejoras que aún no se concretan. Ejercicios de respiración te ayudarán a equilibrarte.

Tauro

Insistir en el amor dará resultados si lo haces con sinceridad. Es buen momento para saldar deudas pendientes. En lo laboral, recoges frutos de tu esfuerzo. Necesitas moverte más y activar tu cuerpo.

Géminis

Las relaciones familiares requieren más atención de tu parte. En lo económico, la suerte te acompaña. El ambiente laboral puede estar tenso, así que evita confrontaciones. La actividad física al aire libre te beneficiará.

Cáncer

Antes de avanzar en lo sentimental, reflexiona bien lo que sientes. En lo económico, adoptas una postura más ahorradora. En el trabajo, todo fluye mejor de lo que pensabas. Cuida tus tobillos y evita sobrecargas.

Leo

Hablar con tu pareja con calma será clave para evitar conflictos. El dinero llegará, pero no de inmediato. En el trabajo, la jornada será exigente. Podrías sentir molestias leves en la cabeza.

Virgo

Deja atrás lo que ocurrió en el amor y enfócate en el presente. En lo económico, logras buenos resultados en movimientos o negocios. El panorama profesional es favorable. Si tienes alergias, mantente prevenido.

Libra

Te encuentras más abierto al amor y a nuevas conexiones. Un ingreso inesperado mejora tu situación económica. En el trabajo, la creatividad será tu mayor herramienta. Te sientes mentalmente estable.

Escorpio

Una nueva persona puede devolverte el entusiasmo. Podrías gastar más de lo previsto en detalles o regalos. En el trabajo, evita actuar de forma impulsiva. La tensión emocional puede reflejarse en tu cuerpo.

Consulta tu horóscopo diario, del20 de abril de 2026.Canva

Sagitario

Cuida el tono con las personas que te rodean. En lo económico, necesitas ahorrar más. En el trabajo, avanzar dependerá de tu iniciativa. Tu energía física se mantiene alta.

Capricornio

Ser más flexible con quienes te rodean mejorará tus relaciones. En lo económico, atraviesas una etapa estable. El éxito profesional depende de tu constancia. Evita exigirte demasiado con tu imagen.

Acuario

El amor se mantiene en calma, sin grandes sobresaltos. Es momento de reducir deudas. En el trabajo, confiar en tu equipo será clave. El cansancio puede acumularse si no descansas.

Piscis

Se abre la posibilidad de iniciar una nueva amistad. En lo económico, puedes obtener buenos resultados si actúas con inteligencia. En el trabajo, tu esfuerzo es valorado. Evita excesos en comida y bebida.