Eva de Dominici podría ser la villana del live action de 'Superman: Man of Tomorrow'

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Eva de Dominici compite por ser villana en Superman: Man of Tomorrow.



Las pruebas finales se realizarán en Atlanta con otras tres actrices.



DC Studios definirá pronto el rol clave en la nueva fase del universo DC.



Eva de Dominici, actriz argentina radicada en Los Ángeles, es finalista para interpretar a la villana Máxima en la secuela de Superman que desarrolla DC Studios bajo la dirección de James Gunn. La decisión final se encuentra en proceso tras las pruebas realizadas en Atlanta.

Según The Hollywood Reporter, Dominici compite por uno de los roles femeninos clave de la película junto a Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten, en un casting que definirá a un personaje central en la nueva etapa del universo DC.

Eva de Dominici, cada vez más cerca de DC

La actriz argentina se encuentra en la última fase del proceso de selección para formar parte de “Superman: Man of Tomorrow”, una de las producciones más esperadas del estudio. Su presencia en este grupo final confirma el crecimiento de su carrera en Hollywood.

Dominici no solo compite con figuras consolidadas, sino que su nombre ya circula con fuerza dentro de DC Studios, lo que la posiciona como una de las grandes sorpresas del casting.

El papel clave que podría interpretar

Máxima es una reina guerrera alienígena del planeta Almerac en DC Comics, conocida por ser una antagonista poderosa obsesionada con SupermanWarner Bros Animation

El personaje de Máxima es una de las villanas más complejas del universo DC. Se trata de una reina alienígena con gran poder, conocida por su ambigüedad moral y su conexión con Superman en los cómics.

Creada por Roger Stern y George Pérez en 1989, Máxima ha sido tanto enemiga como aliada del superhéroe, lo que la convierte en un rol estratégico dentro de la historia.

Un casting que se define en Atlanta

Las audiciones finales se realizaron en Atlanta, donde James Gunn lidera la preproducción del proyecto. Aunque el estudio no ha confirmado oficialmente la elección, fuentes cercanas aseguran que la decisión está próxima.

El propio Gunn desmintió rumores sobre otras candidatas y respaldó la información publicada por The Hollywood Reporter, manteniendo en reserva el nombre definitivo.

¿Qué se sabe de Superman 2

La película contará con el regreso de David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor. Además, la historia incluirá a Brainiac como una de las principales amenazas.

El estreno está previsto para el 9 de julio de 2027, tras el éxito de la primera entrega que superó los 600 millones de dólares en taquilla mundial.

El salto internacional de Eva de Dominici

La posible incorporación a DC marcaría un punto de inflexión en la carrera de la actriz argentina, quien ha consolidado su trayectoria en el mercado internacional.

Su crecimiento en Hollywood, sumado a reconocimientos como el de Actriz Revelación en el Festival de Cine de Catalina, refuerzan su proyección dentro de la industria global.

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