Daniel Noboa anuncia inversión de $ 53 millones en Santa Elena

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente Daniel Noboa Azín visitó la provincia de Santa Elena el viernes 10 de abril de 2025.



Dennis Córdova fue electo alcalde de Salina, por el partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), en 2023.

Como parte de la agenda, el Gobierno entregó trabajos viales en el cantón Salinas, específicamente en las parroquias José Luis Tamayo y Vicente Rocafuerte, donde se intervienen cerca de ocho kilómetros de vías.

En Santa Elena, el Gobierno nacional anunció una inversión de $ 53 millones. El presidente Daniel Noboa Azín lo confirmó durante su visita a la provincia, este viernes 10 de abril de 2026.

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Inversión y obras viales en Salinas

El primer mandatario participó en la entrega de obras viales en las parroquias José Luis Tamayo y Vicente Rocafuerte, del cantón Salinas. La intervención abarca cerca de ocho kilómetros de vías en distintos sectores de ambas jurisdicciones.

En la parroquia José Luis Tamayo, los trabajos se ejecutaron en 4,36 kilómetros de vías que atraviesan los barrios 9 de Octubre, Centenario y 6 de Junio. Esta obra beneficia a 39.942 habitantes.

En la parroquia Vicente Rocafuerte, las labores se concentran en la ciudadela Hipódromo Costa Azul, donde se intervienen 3,82 kilómetros de vías. El avance alcanza el 90 % y beneficia directamente a 41.687 habitantes, según la Presidencia.

El proyecto de pavimentación asfáltica y obras complementarias en ambas parroquias se ejecutó con una inversión de $ 3,2 millones. El financiamiento fue canalizado a través del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE).

En Salinas, según Noboa, se han destinado más de $ 20 millones para obras viales, alcantarillado y regeneración urbana. En toda la provincia de Santa Elena, la inversión total asciende a $ 53 millones.

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Anuncios sociales y mensajes políticos

El presidente señaló que estas intervenciones se ejecutan “pensando en su futuro y en brindarles una vida digna”. Además, anunció que ha entregado más de 9.000 becas para jóvenes y cerca de $ 10 millones en créditos para emprendedores.

“Jamás los olvidaremos; trabajaremos todos los días para que tengan una mejor calidad de vida”, afirmó Noboa.

Por su parte, Carlos Rivera, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, exhortó al mandatario a continuar su gestión y aseguró que “ni las mafias, ni los GDO, ni los políticos corruptos podrán detener esta marcha hacia un nuevo Ecuador”.

Dennis Córdova, alcalde del cantón Salinas, aseguró al mandatario que esta no será su última visita, pues existen varios proyectos en camino.

El burgomaestre anunció la próxima inauguración del Palacio Municipal, el nuevo malecón, obras viales en Muey y un reservorio de agua potable, este último financiado por la CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.