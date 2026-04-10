Delfín vs Liga de Quito hoy EN VIVO: resultado, goles y jugadas en directo desde Manta
La humedad y el clima de Manta serán factores determinantes en el desarrollo del partido entre Delfín y Liga de Quito. Se espera un duelo intenso en el Jocay
El choque entre Delfín y Liga de Quito abrirá una jornada clave este viernes 10 de abril desde las 19:00 en el estadio Jocay de Manta, por la fecha 2 de la LigaPro Ecuabet 2026. El equipo cetáceo buscará aprovechar el respaldo de su gente y el conocimiento de su cancha para recuperar terreno en el campeonato, luego de un inicio que lo obliga a sumar con urgencia.
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Christian Macías
Liga de Quito que viene de ganar 1-0 al Always Ready por Copa Libertadores, en cambio, afronta este compromiso con la intención de iniciar su protagonismo en LigaPro. El conjunto albo sabe que cada punto es determinante en la lucha por los primeros puestos, por lo que saldrá con un planteamiento sólido para neutralizar la presión local y golpear en los momentos precisos.
Se prevé un duelo equilibrado y de alta exigencia física, donde las condiciones climáticas de Manta podrían convertirse en un factor decisivo. Con plantillas competitivas y objetivos claros, ambos equipos apuntan a conseguir una victoria que marque el rumbo en estas primeras fechas del campeonato.