Delfín vs Liga de Quito hoy EN VIVO: resultado, goles y jugadas en directo desde Manta

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El choque entre Delfín y Liga de Quito abrirá una jornada clave este viernes 10 de abril desde las 19:00 en el estadio Jocay de Manta, por la fecha 2 de la LigaPro Ecuabet 2026. El equipo cetáceo buscará aprovechar el respaldo de su gente y el conocimiento de su cancha para recuperar terreno en el campeonato, luego de un inicio que lo obliga a sumar con urgencia.

Liga de Quito que viene de ganar 1-0 al Always Ready por Copa Libertadores, en cambio, afronta este compromiso con la intención de iniciar su protagonismo en LigaPro. El conjunto albo sabe que cada punto es determinante en la lucha por los primeros puestos, por lo que saldrá con un planteamiento sólido para neutralizar la presión local y golpear en los momentos precisos.

Se prevé un duelo equilibrado y de alta exigencia física, donde las condiciones climáticas de Manta podrían convertirse en un factor decisivo. Con plantillas competitivas y objetivos claros, ambos equipos apuntan a conseguir una victoria que marque el rumbo en estas primeras fechas del campeonato.

A las 19:00 aquí el partido de Delfín vs Liga de Quito