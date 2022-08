El entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Luis Zubeldía, vive el presente. Para él, las estadísticas no servirán para sumar ante Barcelona en el estadio Monumental, este domingo 28 de agosto de 2022, a las 19:00. Eso, a pesar de que el cuadro albo no pierde en Guayaquil ante el Ídolo desde 2017.

Alfaro dice que llegó a Ecuador cuando los jugadores no tenían interés en la Tri Leer más

Inclusive, dijo que ese no es un factor de presión o impulso. “No hay presión. La única que tenemos es que necesitamos los tres puntos. Lo que tenga que ver con la estadística no nos fijamos porque cambian jugadores, cuerpo técnico y no es saludable aferrarse a algo estadístico”, inició Zubeldía este viernes 26 de agosto de 2022.

Según él, este partido es importante para los dos clubes. “Será difícil por la calidad de los dos planteles, porque seremos visitantes, porque estamos arriba y queremos ganar para estar mejor posicionados. No definirá nada, pero siempre que uno vaya superando estos obstáculos se irá consolidando el equipo en el objetivo planteado”.

El entrenador torero, Jorge Célico, anunció que repetiría la formación que usó contra Orense. Al respecto, Zubeldía detalló que eso implicaría enfrentar a un equipo más ancho y que tomará las medidas preventivas, pero sin salirse del libreto central, que es enfocado en las virtudes de su plantilla.

En el campo personal, explicó que tiene un cariño especial por el cuadro torero. “Siempre he destacado que en Barcelona me trataron bien. Fueron siete u ocho meses muy importantes en mi carrera. Siempre estaré agradecido con el equipo y con el país porque después estuve dos años en Liga (de Quito) y ahora ya voy como cinco meses más. Soy muy agradecido de este país, hoy me debo a esta institución que quiero muchísimo y por eso haremos todo lo posible por traernos los tres puntos y tener esa alegría muy grande”.

Sobre la preparación alba, Zubeldía explicó que están en óptimas condiciones. “Venimos bien. Desde que estamos siempre hemos tenido semanas muy buenas. Los muchachos han estado con ganas de crecer, de ampliar conceptos. Es un buen grupo, con una mezcla de edades que nos permite entendernos más. Los resultados nos han ayudado y eso va generando confianza”.

Las principales novedades del cuadro albo serán recuperaciones. Luis Caicedo y Gustavo Nnachi ya están listos y concentrarán con el equipo, mientras que Christian Cruz lo hará la próxima semana. No registra bajas.