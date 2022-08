El entrenador argentino Gustavo Alfaro dijo este jueves a un grupo de ídolos del fútbol ecuatoriano que cuando llegó a la selección, el 26 de agosto de hace dos años, había "un momento complejo", agudizado por la pandemia y el desinterés de algunos jugadores en las convocatorias de la Tri.

"Me tocó llegar en un momento complejo del fútbol ecuatoriano potenciado por el tema de la pandemia de la covid-19. Y el escenario no era el más óptimo, no sólo por las complejidades que existían sino porque me pasó algo: algunos jugadores perdieron el interés por jugar con la selección", declaró el extécnico de Boca Juniors, quien cumplió 60 años el pasado 14 de agosto.

"Algunos jugadores perdieron el interés, renunciaron a la selección, al sueño supremo que todos tuvimos cuando empezamos a patear una pelota, jugar por la selección", recordó Alfaro, quien clasificó a la Tri a la fase final del cuarto Mundial de su historia, el de Qatar 2022.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) promovió este jueves un encuentro entre el seleccionador y referentes que jugaron en los tres mundiales a los que se clasificó el país andino: Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

"Ustedes le dan y le dieron tremendo valor a lo que significa ponerse la camiseta (...) Me encantaría dirigirlos y que estuviesen a disposición", dijo el técnico argentino al grupo de invitados, entre los que destacaban Agustín 'Tin' Delgado, Iván Kaviedes, Iván Hurtado, Patricio Urrutia, Augusto Porozo y Néycer Reascos.

También acudieron a la cita Paúl Ambrossi, Iván Hurtado, Edwin Villafuerte, Ángel Fernández, Adrián Bone, Carlos Tenorio, Wellington Sánchez, Christian Lara, Giovanny Ibarra, Juan Carlos Burbano, Oscar Bagüí, Christian Mora, Máximo Banguera y Luis Saritama.

En la reunión también estuvieron los jugadores en activo Fidel Martínez y Jaime Ayoví.

Alfaro explicó aspectos del trabajo que tuvo que poner en marcha para recuperar la confianza y el interés de los jugadores en su selección.

"Entendimos que la manera era apelando a la historia", dijo.

"Quería lograr que los jugadores vean el peso de la historia y de quiénes hicieron la historia linda de este país, y que esa luz los desafíe a meterse en esa historia", añadió.

El exdefensor Iván Hurtado, que jugó los mundiales de 2002 y 2006, recordó que "no fue fácil".

"Lo conseguimos porque soñamos, porque queríamos darle algo a nuestra gente y todos quienes estamos acá le dimos ese algo al país", precisó.

Hurtado achacó la clasificación a Qatar a que "hay una nueva generación, una nueva dirigencia", y porque "el fútbol se trata de eso, de que tomen esa posta".

"Agradecerle al profe Alfaro por una clasificación más y por la familia que ha consolidado en la selección. Ojalá que hagan un Mundial al nivel que se merece esta generación y todos ustedes", dijo Hurtado.