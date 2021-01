Yves du Parc, el francés con alma ecuatoriana del Dakar

Mover literalmente de un día para otro una ciudad entera en el desierto, autónoma en comunicación, alimentación (alrededor de 15.000 raciones de comida) y energía, así como controlar los recorridos de 14 helicópteros, cinco aviones y muchas cosas más, es el trabajo que desde el 2016 viene haciendo el franco-ecuatoriano Yves du Parc, actual coordinador de logística del Rally Dakar.

De trato afable y con un español casi fluido, este trotamundos de 36 años, nacido en París pero casado hace 12 años con la guayaquileña Cira Villacreses, ha desarrollado otro nivel de organización en la competencia de motor más extrema y larga del mundo, que este año se disputó del 3 al 15 de enero en Arabia Saudita.

Entró al organismo hace cinco años, cuando necesitaban personas que hablen inglés y español en el área de logística, y a su vez tengan experiencia en trabajo de campo, manejen negocios y sean buenos en la toma de decisiones. Y vaya que Yves cumplía con los requisitos. Estudió en Inglaterra, donde hace casi 16 años conoció a su esposa ecuatoriana, cuando eran estudiantes, y de ahí viajaron a China a trabajar en empresas relacionadas con la agricultura y el turismo, permaneciendo allí siete años.

“Poco a poco fueron ascendiendo las etapas de mi cargo hasta llegar a ser el encargado de los campamentos del Dakar. Diseño las ciudades rodantes, veo cómo mover los camiones para que estos no pisen ni bloqueen los cables de transmisión, ni satélites; me aseguro de que vamos a tener comida y agua, dónde vamos a construir el hospital, dónde aterrizarán los helicópteros, organizar las ambulancias, la seguridad de los campamentos. Es una cosa bárbara”, asegura.

Campamentos. Los espacios que ocupaban camiones, autos, hospitales y más son diseñados por el franco-ecuatoriano. Cortesía

Amante del ceviche ecuatoriano con maní y propietario de una empresa de turismo en moto que hace base en Santa Marianita, Manabí (con el nombre Best to Ride), Du Parc revela que en el 2019 Ecuador estuvo a punto de ser sede de una de las llegadas del Rally Dakar cuando este pasaba por Sudamérica. “Sé que Ecuador estuvo dispuesto, pero no llegamos a finalizar el proyecto con la parte de Perú. Decir que en un futuro un Dakar pase por Ecuador es muy difícil porque la prueba solo en un día recorre casi 800 kilómetros diarios en desierto y su país no tiene esa distancia. Sin embargo, el país tiene un sinnúmero de bondades turísticas que bien lo pueden hacer sede de otros tipos de rallies, como el Andes Rider Challenge, prueba de moto aventura de carácter no competitivo, en un formato de desafío ‘Non Stop’ con componentes de resistencia”, acotó.

Finalmente, por su experiencia, Du Parc no duda al afirmar que la pandemia lo cambió todo. “Por tener una fecha muy lejana (el coronavirus se desencadenó en marzo de 2020 y el Dakar 2021 empezó en enero), tuvimos la esperanza de que la situación se aplaque un poco, pero no fue así. Pese a ello, tuvimos el tiempo necesario para aprender de eso”. Hoy Yves puede decir con orgullo que gracias a la organización y logística, la competencia tuvo cero casos de contagios.

El Dakar 2021 tuvo el protocolo de ‘burbuja sanitaria’ en los campamentos que el franco-ecuatoriano comandaba. Había un prueba PCR ocho días antes de que el personal se suba al avión, otra 48 horas antes de la llegada, una cuarentena de dos días en el hotel en Arabia Saudita, y otra para salir del hotel.

Solo si al final de todos esos controles la prueba salía negativa, la persona podía tener la acreditación para entrar a los campamentos. Ya dentro se aplicaba el procedimiento del uso de mascarillas, mantener el distanciamiento y muchos más.