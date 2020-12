Yulimar Rojas y Duplantis, los mejores del atletismo mundial de la temporada

La venezolana Yulimar Rojas, reina del triple salto, y el sueco Armand Duplantis, monarca de la pértiga, fueron reconocidos por World Athletics (máximo organismo del atletismo a nivel mundial) como los mejores atletas del año 2020.

La caraqueña, de 25 años, mejoró el récord mundial de triple en pista cubierta con un registro de 15,43 metros y nadie pudo con ella en cuatro pruebas, bajo techo y al aire libre. Releva en el palmarés a la estadounidense Dalilah Muhammad.

Subampeona olímpica en Rio 2016, Rojas, pupila del exsaltador cubano Iván Pedroso, con el que trabaja en Guadalajara (España), es una de las mejores atletas de las últimas temporadas, en las que entre otros logros, logró la victoria en los Mundiales al aire libre de Londres 2017 y Doha 2019, y en pista cubierta de Portland 2016 y Birmingham 2018.

"Estoy impactada, no puedo creerlo. No me esperaba esto. No sé qué decir, no tengo palabras. Estoy feliz, qué alegría", aseguró pletórica la sudamericna.

Las otras finalistas eran la etíope Letesenbet Gidey, la neerlandesa Sifan Hassan, la keniana Peres Jepchirchir y la jamaicana Elaine Thompson-Herah.

Con apenas 21 años el pertiguista sueco Armand Duplantis es considera el niño prodigio del atletismo. Archivo

Duplantis, uno de los niños prodigios del atletismo mundial, de tan solo 21 años, consiguió este año batir el récord universal en dos ocasiones (6,17 m. y 6,18 m.), así como logró la mejor marca de la historia al aire libre con 6,15. Además lleva invicto en 16 competiciones.

Los demás finalistas eran el ugandés Joshua Cheptegei, el estadounidense Ryan Crouser, el alemán Johannes Vetter y el noruego Karsten Warholm.

Sus entrenadores, sus padres Helena y Greg, recibieron el premio al mejor técnico del año.

Finalmente Polonia fue reconocida como la mejor federación y el premio a la mejor fotografía recayó en Michael Steele, quien reflejó en una instantánea unos niños africanos compitiendo en una carrera de cross.