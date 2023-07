Satisfecho en líneas generales con el debut del Barcelona en la pretemporada, Xavi Hernández, técnico del conjunto azulgrana, se mostró sorprendido por la “intensidad” del Arsenal, más propia, en su opinión, de un encuentro “de Champions League” que de un “amistoso”.

FC Barcelona recupera la normalidad y los entrenamientos tras la gastroenteritis Leer más

“Nuestra intensidad no me ha sorprendido pero la suya sí, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas... Pero es fútbol, todos queremos competir”, dijo el entrenador en una rueda de prensa.

“Para nosotros era nuestro primer partido, el principio, después de pasar el virus”, apuntó Xavi, quien habló tras el encuentro con Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, sobre esa “intensidad” del conjunto inglés.

El Barcelona pagó su falta de rodaje ante un Arsenal superior y cayó por 5-3 el pasado miércoles 26 de julio pasado en Los Ángeles en su primer amistoso de esta gira de pretemporada en EE.UU. después de haber tenido que cancelar el sábado pasado su partido frente a la Juventus por una gastroenteritis que afectó a gran parte del vestuario blaugrana.

“Creo que ha sido un partido muy bueno para el espectáculo para el espectador, para el fan. No tanto para los entrenadores, está claro”, ironizó Xavi acerca de un duelo de “ida y vuelta” y repleto de goles.

“El Arsenal ha merecido la victoria. Creo que el motivo principal es la diferencia de ritmo y de intensidad, el tema físico también nos ha afectado”, indicó.