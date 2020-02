Wilson y Head, dos raquetas en el top

En el tenis se dice que la raqueta es la extensión del brazo del deportista y no se equivocan. Se puede tener el físico y la técnica, pero dependiendo de cuán a gusto se sienta el jugador en cancha con ella, será su rendimiento.

Deportistas de la talla de Novak Djokovic (1 del mundo), Rafael Nadal (2) y Roger Federer (3) tienen identificadas las herramientas con las que han ganado y siguen consiguiendo decenas de títulos, pero poco o nada se sabe de ellas. Una vez terminado el primer Grand Slam del Año (el Australian Open), hace menos de una semana, se confirmaron las firmas y modelos con las que van tras una temporada, y dos marcas (Wilson y Head) acaparan la preferencia del top ten.

Djokovic, Nadal y Federer tienen la particularidad de que los tres ayudaron a sus marcas (Head, Babolat y Wilson, en ese orden) a diseñar las raquetas que usan. El número 1, quien justamente recobró la cima del tenis mundial en Australia, juega con una Head Graphene 360 Speed Pro, modelo de alta tecnología ideada para desarrollar un juego rápido e intenso, sin que eso descuide el control y la estabilidad en su juego.

En el caso de Nadal, durante el primer Grande del año, el español jugó con la Pure Aero Décima, una variación que él mismo usó en 2017 y que ahora le hizo un homenaje por los 10 títulos que el manacorí ostenta en Roland Garros, su Grand Slam fetiche. Para él, Babolat decoró la raqueta con tonos anaranjados como referencia a la tierra batida de dicha cita, así como los colores de la bandera de España.

Una curiosidad del español es que nunca ha roto una raqueta en su carrera. “Mi familia no me hubiera permitido romper ninguna. Para mí, romper una raqueta significaría no haber tenido el control de mis emociones”.

En cuanto a los componentes de la fabricación de cada pieza, los hay de muchos tipos, el que más se repite es el grafito, elemento que Federer evolucionó cuando codiseñó la Wilson Pro Staff RF97 Autograph, ya que hizo un híbrido con Kevlar, un material de gran resistencia y poco peso, que además no permite la corrosión.

Los top ten y sus raquetas. Miguel Rodríguez

Si bien antes ya existía la Pro Staff, el modelo fue mejorado manteniendo los aspectos técnicos, pero con 357 gramos de peso dándole un equilibrio ligero en la cabeza, que la hicieron resistente a los golpes potentes.

Una particularidad en este análisis de las aliadas de los mejores tenistas del globo es que la marca Wilson es la de mayor presencia en el top ten con Federer, Stefanos Tsitsipas (6), Gael Monfils (9) y David Goffin (10); le sigue Head, que es usada por Djokovic, Alexander Zverev (7) y Matteo Berrettini (8).

La relación costo y posición en el ranking ATP no se cumple. La raqueta más costosa no es necesariamente usada por el # 1. Nadal, actual dos, tiene la más económica, la Babolat Pure Aero Décima, que tiene un precio de $ 151 en su versión comercial; mientras que Federer usa la más costosa ($ 258) y es tercero.