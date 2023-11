Wilson Carabalí: “Será un partido bravo, pero Ecuador ganará”

Wilson Carabalí estuvo en varios equipos ecuatorianos, entre ellos por los que más se lo recuerda fueron Emelec, Barcelona y la selección nacional. Sin embargo, como cosa del destino, vivió por un tiempo en Chile, motivo por el cual su hijo Omar se nacionalizó araucano y fue parte de la selección de ese país. Hoy, cuando la Tri enfrente a La Roja por la sexta fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, verá el partido con un visión bastante crítica; aún así le da la victoria a Ecuador.

Defensa y volante en su etapa como jugador activo, Wilson recalca que antes el duelo entre ambas selecciones era un tranquilo, pese a ello hoy se habla mucho por la sanción de los tres puntos menos de Ecuador en la FIFA, promovida por los abogados de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile.

- ¿El Ecuador vs. Chile es especial para usted?

- Claro que sí, defendí a Ecuador, pero apoyé a mi hijo (Omar) con la selección de Chile, debido a que no hubo respaldo acá. Él se nacionalizó chileno y jugaba así en Colo Colo. Con el profesor Reinaldo Rueda lo convocaron y también jugó en la Sub-20. Es una etapa de la vida de Omar que la ha disfrutado.

- ¿Ahora se nota un poco de rivalidad en el Ecuador vs. Chile?

- Sí, se entiende así, antes no. Ahora es por el tema de Byron Castillo, por la disputa que existió entre Ecuador y Chile; se dijeron cosas de lado y lado. Pero de lo que escuché, en Chile, fue que ellos pelearon los puntos, no lo hicieron de manera personal, ellos querían los puntos.

Wilson Carabalí junto a la figura del fútbol chileno Carlos Caszely. Cortesía

- ¿Cómo cree que llegan las selecciones?

- Ecuador tiene un equipo muy joven y dinámico. La Tri ganará, tiene mucho dinamismo en todas sus líneas; somos los favoritos en Quito. Claro que los partidos son distintos, Chile viene de empatar y busca los puntos. Será un partido duro.

- La afición dice que a este Ecuador de Félix Sánchez le falta intensidad, ¿cree que su juego aburre?

- La diferencia con Gustavo Alfaro es que le encontró rápido la vuelta, los puestos a los jugadores. Sánchez se está demorando en encontrar las ubicaciones. Alfaro estaba cerca de Ecuador y conocía mucho, pero Sánchez tiene buenos elementos; el equipo va a dar más.

- ¿Cuál es la fortaleza de Ecuador?

- En el sistema se tiene la base del equipo, lo que no tenemos es una figura como antes; además el DT se está demorando en escoger los puestos, en otros tiempos dependíamos de Álex Aguinaga, Tin Delgado, Kinito Méndez, Antonio Valencia, que hacían la diferencia. Todo es cuestión de encontrar el sistema.

- Usted que jugó en la selección, ¿cómo vive ahora estos partidos?

- Me gusta mirarlos solo en mi casa, observo el sistema de juego, los puestos, los movimientos de ambos equipos. También hay que dar un vistazo al trabajo de los entrenadores, ya que siempre se aprende algo. Me concentro en ver todo lo que se mueve. Ojo, el fútbol hay que verlo como ciencia, esto no solo es de patear la pelota, hay otras cosas que uno debe entender.

Omar Carabali y su experiencia en Colo Colo. Archivo

- ¿Ganamos sufriendo o cómo?

- Será un buen marcador; a la selección en Quito es bien difícil ganarle, no hay que descartar las sorpresas; será un partido bravo, pero Ecuador ganará. Es más, necesitamos cerrar bien el año en todo sentido.

El exjugador de la Tri habla de Félix Sánchez y asegura que el caso Castillo ‘prende’ el partido. Su hijo es arquero y tapó en la selección de Chile.

