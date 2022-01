El 12 de enero, Wilson Caicedo cumplió 65 años de edad; personaje icónico de la Carrera EXPRESO (es el que más veces la ha corrido -37-), siempre imaginó “llegar al tercer piso” y hacer la ruta de la prueba, algo imposible porque tradicionalmente la competencia se disputa en julio, pese ello, para él los imposibles no existen y lo cumplió.

Acompañado de su nieto junto a su novia, y una ahijada, el sexagenario se tomó la rigurosidad de realizar los 10 kilómetros a las 07:30, hora en la que nació y en la que coincidentemente también suele correr la carrera. El mensaje era uno solo: el deporte es vida. “Si bien la pandemia nos tiene aislados por nuestra salud, que eso no sea excusa para apagarnos las ilusiones y el deseo de llevar una vida sana”, precisó.

El apodo de ‘El Padre de la Carrera Expreso’ don Wilson no lo lleva en vano. Pese a que la competencia no se realizó en 2020, ni 2021 por la COVID-19, él se encargó de cumplir con el recorrido “religiosamente” el mismo día, a la misma hora y por las mismas calles. Su motivación, así como deportiva, es también sentimental, pues empezó a correrla siendo apenas un joven estudiante de colegio, cuando su padre lo inscribió a los 17 años.

Prev Next A Wilson lo acompañaron su nieto, la novia de este y una ahijada. Juntos le cantaron y le hicieron soplar la vela de los 65. Freddy Rodríguez / Expreso

El corredor se mandó a hacer un cartel para conmemorar los 65 años y el hecho de correr la ruta ese mismo día. Freddy Rodríguez / Expreso

Desde entonces, cada año que la hace, cuando se para en la intersección de las calles Malecón y Olmedo, tradicional sitio de partida, se llena de recuerdos. El día en que cumplió 65 años no fue la excepción.

“Puedo parecer un loco, lo sé, pero es una carrera que me rememora toda mi vida desde que era estudiante, padre de familia, profesor de educación física y hasta abuelo que soy ahora. Mi papá murió hace ya más de 10 años, pero correr esas calles me hacen verlo, sentirlo conmigo; de ahí que el mejor regalo de 65 años que me quise dar fue correrla. Que Dios me preste muchos añitos más”, dijo en tono nostálgico.

Precisa que no parará de correr. Sabe que de una u otra forma puede incentivar a los de su edad o, mejor aún, a jóvenes que pretendan llegar a sus años y poder correr 10k. En su onomástico 65 cronometró casi 58 minutos. Va por mejorar ese tiempo y por muchas Carreras EXPRESO, dice. “Correr es vivir”.