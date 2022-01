El ‘destierro deportivo’ de su querida Guayaquil le valió tres títulos de la Superliga femenina. Hoy, ella está de vuelta y su ‘nueva casa’ es el estadio que admiraba cada vez que pasaba a entrenar en Rocafuerte. Hablamos de Wendy Villón, exjugadora de la Tricolor, atleta y boxeadora, pero también la abuela chocha de Jadiel.

Ella es historia en el fútbol femenino, juega desde cuando las canchas estaban llenas de lodo y piedra, cuando no había ni agua para los entrenamientos. Villón lleva 10 años como entrenadora y formó un grupo de jugadoras (cerca de 15) con las que logró tres campeonatos, dos con Deportivo Cuenca (2019 y 2021) y uno con El Nacional (2020). Ahora es la nueva DT del Barcelona femenino y su familia está feliz, porque todos son amarillos.

- De entrada ha dicho que llega a buscar el título con Barcelona. De lograrlo, sería un récord ser cuatro veces DT campeona.

- Mi objetivo es claro, vengo por más. No me quedo con el hecho de lograr tres títulos. Lo de Barcelona es un reto grande, el reestructurar la plantilla y conseguir el sueño de ser campeón y estar en la Copa Libertadores. Quiero cosas grandes, no es por mi ego, sino porque sea visto el trabajo que se realiza con las jugadoras. Ver crecer a jugadoras en mi carrera, que ahora están en Dragonas, me da muchas alegrías, porque el trabajo no fue en vano.

- Viene de un ‘destierro’ exitoso: tres años fuera de Guayaquil, tres títulos.

- Es bueno regresar a casa y mejor ahora por la situación sanitaria que se vive en el país y el mundo. Las gracias a Carlos Alfaro Moreno, quien hizo el acercamiento y hablamos por varias semanas hasta que llegamos a un acuerdo. Porque la idea no solo era venir, sino hacer un gran trabajo.

- Pero a Wendy Villón en el 2022 lo que más le sobraban eran propuestas de trabajo...

- Iba a continuar en el Deportivo Cuenca, pero no se pudo. Tocó escuchar las propuestas y me vine a Barcelona con todas las ganas. En Cuenca se hizo un buen trabajo.

- ¿Quién está más feliz de su retorno a Guayaquil, la mamá o su nieto engreído Jadiel?

- (Risas) Toda la familia. Mi madre más que feliz, ella es barcelonista al igual que todos en casa; mi nieto también es amarillo, a pesar de que más ha usado la camiseta del Cuenca y de El Nacional.

- Le sacó 9 jugadoras al Cuenca y otras 4 se fueron a Dragonas. Lo desarmaron.

- Dragonas armaba el equipo desde diciembre y las chicas se fueron allá; les comenté que siempre que sea en favor de ellas estará bien. Me dolió decirles eso, quería seguir teniéndolas, las tuve muchos años. Pero conmigo vienen 9 refuerzos, es un proceso de varios años.

El presidente (Alfaro Moreno) fue claro de cómo se maneja Barcelona y vamos por un proyecto para largo.

- Madelin Riera y sus goles ahora son para Barcelona.

- Es una gran jugadora, pocos saben que se iba a jugar a Centroamérica, ya estaba por viajar, pero se quedó en Ecuador, ya que su anhelo era jugar en el equipo del cual ella es hincha.

- Villón tiene fama de que le gusta pelear cuando las cosas no se cumplen con sus jugadoras, ¿todo está claro en Barcelona?

- Sí y bien planteado. Le dije al presidente Alfaro Moreno que no me muevo de los equipos porque quiero hacerlo. Cuando salgo es porque no se les cumple a las jugadoras. Comenté que todo depende de ellos; lo bueno es que el presidente fue jugador y sabe cómo es el trato en este proyecto femenino. Fue también claro de cómo se maneja Barcelona y vamos por un trabajo largo.

- ¿El trabajo suyo es solo con el equipo principal?

- El objetivo es trabajar de la mano con todas las categorías, gracias a Dios hay buenos entrenadores en las divisiones menores, como los profesores Marlene Ayala y Salas. Ellos son un buen aporte.

- Wendy, ¿se da cuenta de lo que ha logrado en el fútbol? Tres títulos nacionales. ¿Recuerda los inicios?

- Mis inicios fueron duros cuando era jugadora, luego comencé como asistente técnica. Estoy feliz de que ahora hay más apoyo, claro que me llenaba de nostalgia cuando las cosas no se daban. Son 11 años como entrenadora y me llena de felicidad venir de la nada y ahora ir al camino de las profesionales.

- ¿Qué dice de todo esto su madre, doña Rosa?

- Me dijo algo muy fuerte, que en este momento si mi padre viviera (falleció hace 35 años) sería el hombre más feliz y orgulloso; era hincha de Barcelona y le gustaba el deporte. Y me imagino cómo estaría hoy. La piel se me erizó de lo que le escuché (en plena entrevista, Wendy se queda sin palabras por varios minutos). Mi trabajo va por mi familia, mi nieto y esa tremenda hinchada que tiene Barcelona, la cual me ha dado la mejor energía en la pretemporada.