La cuadragésima edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador es una realidad y arrancará el 25 de septiembre, con la novedad de que el recorrido no pasará por la capital del ciclismo nacional, Tulcán, por falta de recursos económicos.

Tras el lanzamiento el viernes pasado, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), al mando de Santiago Rosero, anunció que, al no contar con la entrega de recursos del Ministerio del Deporte, tuvo que recortar el número de etapas de ocho -que se corría hasta el año pasado-, a seis. Siendo la empresa privada y los municipios los que la financien directamente.

El dirigente, quien lleva dos años a cargo de la FEC, explicó que varios municipios, como el de Riobamba, de donde partirá la prueba, serán los que apuntalen el desarrollo de la competencia. Algo que no sucedió con Tulcán, donde su alcalde, Andrés Ruano, no llegó a un acuerdo con la organización, pese a haber mantenido varios diálogos, debido a los pocos recursos económicos con los que también contaba.

Para el máximo ganador de La Vuelta al Ecuador, con 5 títulos, Pedro ‘El Águila’ Rodríguez, el principal perjudicado con el ‘recorte’ será el aficionado del Carchi. “Que exista la competencia es bueno, porque los ciclistas hacen un esfuerzo muy grande en su preparación para estar, pero el que no pase el recorrido por Tulcán es un gran golpe”, precisó.

En eso coincide el pedalista del Movistar Best PC, Joel Fuerte. “La mayoría de aficionados del ciclismo está en Carchi, por tener entre sus hijos predilectos a figuras como Richard Carapaz o Jonathan Caicedo, de ahí que nos encontramos tristes y confundidos de que no llegue por nuestra zona, aunque más dolidos nos encontraríamos si no se realizaba”, aseguró. Y es que esa era la posibilidad que se manejaba: o se recortaba, o no se realizaba.

El ciclista del Team Banco Guayaquil, Steven Haro, expuso que “en el Carchi prácticamente se han sentenciado Vueltas y que no pase por allí apena mucho, pero son cosas que manejan los dirigentes y las autoridades”, comentó, al tiempo de recordar que fue el campeón de la edición 2021, precisamente con un triunfo en la etapa reina en la provincia norteña.

Lo destacado de la edición 2023 es que la prueba se abre para Riobamba, bajo la administración de John Vinueza, quien permitió que la ciudad sea sede de la apertura de la Vuelta ecuatoriana.

“La Vuelta Ciclística al Ecuador, como lo dije anteriormente, no tiene el apoyo del Gobierno, a través del Ministerio del Deporte”, recalcó Rosero.

Para este año se tiene previsto un recorrido de cerca de 700 kilómetros en total. Para El Águila que se realice la carrera, “independientemente del número de etapas, es importante y motivante, porque sin lugar a dudas, la Vuelta es un evento masificador del ciclismo nacional”.

De acuerdo con el cronograma, la prueba arrancará el 25 de septiembre y finalizará con un circuito en la Mitad del Mundo de Quito, el 30 del mismo mes. Adicionalmente contará con la participación de equipos nacionales y, hasta el momento, cuatro plantillas internacionales.

