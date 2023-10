Vuelta Femenina al Ecuador: Ana Vivar volvió tras el accidente

Faltaban menos de tres kilómetros para finalizar la prueba femenina del pasado Campeonato Panamericano de Ruta Panamá 2023 y Ana Vivar se sentía fuerte; pensaba en rematar enfilada a la medalla de oro, pero sucedió lo inesperado.

Un grave accidente la dejó fuera de toda posibilidad de pelear por la ansiada presea dorada y la sumergió en un doloroso tiempo de recuperación debido a la serie de fracturas que sufrió en el rostro y cabeza.

De eso han pasado seis meses y la cuencana de 20 años volvió a subirse a una bicicleta para competir de manera oficial en la segunda edición de la Vuelta Femenina al Ecuador, que hasta este domingo 29 de octubre se desarrolla en la provincia del Chimborazo.

Antes del infortunio, en febrero pasado, Anita, como la conocen de cariño en casa, se consagró campeona nacional de ruta, venciendo a representantes locales de la talla de Miryam Núñez, quien corre en Europa, y a Esther Galarza, otra de las grandes exponentes tricolores.

Durante esos casi 180 días de recuperación, la hija de Gabriela Torres e Igor Vivar solo pensaba en volver a disfrutar de lo que gozó en febrero. “Volver es una victoria a todos esos seis meses de recuperación. Es esa medalla invisible de poder estar de nuevo sobre la bicicleta”, comentó a Diario EXPRESO.

El reto más importante era subirse a su “mejor amiga”, como ella llama a la cicla, y enfrentar los medios de los huecos, las carreteras, los roces en medio del pelotón. Y así fue.

En la contrarreloj individual de esta Vuelta Femenina al Ecuador fue la prueba de fuego. Estar en la rampa y recibir la señal de la partida fue como volver al accidente. Sus padres se mantuvieron en vilo, pero había que dar ese paso.

“Ha sido una recuperación muy difícil y el estar de nuevo en la carretera fue algo de mucha emoción; me sacó un par de lágrimas de felicidad, más que nada de estar de nuevo en mi bici corriendo, es algo que no puedo explicar con palabras y nada me contenta más que estar aquí”, dijo mientras analizaba el reencuentro con el ciclismo.

Además de la complicada rehabilitación, que incluyó un sicólogo, doctores especiales, horas de tratamiento y rehabilitación, Anita debió pasar del “no querer volver ni a ver una bicicleta, porque le dolía mucho, a un por favor ya dame una cicla; aunque claro no fue de la noche a la mañana, estoy resumiendo seis meses de recuperación”, precisó el padre.

En ese camino, la actual campeona nacional absoluta de ruta se topó con una traba más dura de superar; más que los propios dolores o fracturas, la negativa de su mamá de que vuelva a pedalear. Ella (Gabriela) quiso vender el “caballito de acero” de su hija tras verla en una cama UCI, entubada y con moretones y cortes en su rostro.

Así lo confirmó Igor. “Nadie quería que vuelva, imagínese uno como hombre es un poco más fuerte, pero mi esposa la vio en esas circunstancias, qué va a querer volver a ver a su hija así. No obstante, como padres nos toca apoyar”.

Durante la segunda etapa de la Vuelta Femenina sonreía a diestra y siniestra sobre la bicicleta; se tomaba fotos, saludaba y daba rienda suelta a su emoción de estar de vuelta.

“Anita tiene una sonrisa sobre la bicicleta que no tiene en ningún otro lado, así de fácil”, finalizó el padre. Ese sentimiento justamente se agrandó cuando pudo estrenar, por fin, el jersey de campeona nacional conseguido en febrero pasado.

Ahora el siguiente reto oficial de Vivar será defender ese título el próximo año. Algo que podrá hacer en febrero durante la competencia que se cumplirá en Riobamba.

