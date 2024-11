Vuelta al Ecuador: Robinson Chalapud y la incertidumbre del campeón

El ganador de dos últimas ediciones no conoce si defenderá corona. Su equipo, Team Banco Guayaquil, no estaría en la prueba

La Vuelta al Ecuador se ha convertido en una competencia especial para el ciclista colombiano Richard Chalapud. Ha sido el ganador de las últimas dos ediciones y para 2024 puso a la prueba como su principal objetivo, pero en la recta final para el inicie la competencia, previsto para el lunes 11 de noviembre, no tiene certezas si podrá defender la corona.

Te invitamos a leer: Daniel Pintado, finalista al premio de Mejor Deportista del Año

Esto, debido a que su equipo, Team Banco Guayaquil, no participaría en la carrera. “No nos han notificado oficialmente. A inicios de año el equipo tuvo problemas de compañeros que utilizaron sustancias no permitidas y eso nos afectó a todos, nos dejó fuera de algunas carreras. La Vuelta es el objetivo por el que me he preparado todo el año. A falta de unos días para la prueba que te digan no vas a participar sería un golpe muy duro”, afirmó Chalapud.

Liga de Quito vs. Independiente del Valle: Duelo de goleadores de la LigaPro Leer más

El pedalista colombiano, de 40 años, prefiere ser optimista y “espero que todo se solucione y el equipo esté presente”. Su objetivo es conseguir un tercer título en una carrera a la que califica de especial. “Ha sido una bonita carrera, ganarla dos veces seguidas es el premio a sacrificio a lo largo de los entrenamientos, de mi familia, de patrocinadores como Herbalife que confían en uno. La idea es obtener la tercera corona, me he preparado bien física y mentalmente”, indicó.

Resaltó que el representar a un equipo tricolor le ha hecho sentir que “Ecuador es mi segunda tierra, además que estoy cerquita, vivo en la frontera. Tengo un negocio de bicicletas donde van varios ecuatorianos, gente que entreno de Ecuador, que me apoya, ese respaldo es muy importante”.

Robinson Chalapud enfocó su preparación en buscar un nuevo título en la Vuelta al Ecuador. CORTESÍA

Chalapud contó que no ha dialogado con Jorge Montenegro y Nixon Rosero, quienes fueron sancionados por doping, y que esa acción terminó afectando a todo el equipo “porque los auspiciantes tiene cero tolerancia con el dopaje, eso es entendible, pero afecta los recursos del equipo”.

Espera que jóvenes talentos de la escuadra continental como Kevin Navas o Sebastián Pita logren dar el salto a Europa. Destacó que “me gustó mucho poder transmitirles mi experiencia. Ecuador tiene chicos con mucho potencial, con gran proyección que necesitan tener más carreras para en el futuro ser quienes reemplacen a Carapaz, Narváez, Cepeda”.

NOTIFICARON A CICLISTAS Y A LA FEDERACIÓN

El Team Banco Guayaquiil tuvo problemas desde que dos de sus ciclistas de 2023 fueron sancionados por doping. ARCHIVO / EXPRESO

EXPRESO pudo hablar con dos ciclistas del Team Banco Guayaquil, que pidieron la reserva de su identidad, quienes señalaron que ya fueron notificados sobre la ausencia del equipo en la Vuelta al Ecuador.

Los pedalistas tricolores están en los apuros de buscar ser parte de la selección nacional o del combinado de sus respectivas federaciones provinciales para poder estar en la Vuelta, algo que se vuelve complicado para Chalapud.

Este medio también conoció que el equipo envió un documento a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), dando a conocer que no será parte de la competencia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!