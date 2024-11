Vuelta al Ecuador: Richard Huera es el rey de la competencia

El ciclista del Movistar Best PC defendió con éxito el maillot amarillo y sumó la estrella al título nacional de 2022

El festejo de Richard Huera con sus compañeros del Movistar Best PC.

Richard Huera cumplió su sueño al coronarse como campeón de la edición 41 de la Vuelta al Ecuador, la tarde del domingo 17 de noviembre, en una competencia que se disputó durante siete días.

Te invitamos a leer: Jake Paul: “Solo intenté herirlo un poco, pero tenía miedo de hacerle daño"

En la última etapa, el ciclista tuvo el apoyo de su equipo, Movistar Best PC, liderado por dos excampeones de la ronda nacional, Byron Guamá y Santiago Montenegro, quienes fueron fundamentales para que el ciclista de Sucumbíos levante su segunda corona en 10 años que lleva pedaleando de manera profesional.

Eliminatorias sudamericanas: Así le va a la Tri en la tabla de posiciones Leer más

Tras recibir la camiseta amarilla y la copa de campeón, Huera, nacido en el Playón de San Francisco hace 25 años, agradeció a su “familia”, como los llama a sus compañeros porque, dijo, lo apoyaron en todo momento para proteger el liderato.

El flamante campeón asumió el primer lugar de la clasificación general el sábado 16, durante la etapa reina, desbancando a su compañero Brayan Obando. “Somos una familia y por eso el triunfo de uno es el de todos”, sostuvo.

Richard Huera defendió con éxito el maillot amarillo de líder. CORTESÍA

En la jornada final, desarrollada entre Atuntaqui y la Mitad del Mundo en Quito, Richard y sus gregarios soportaron los ataques del español Óscar Sevilla (Team Medellín), que trató de remontar el 1 minuto y 56 segundos que tenía el líder.

“Sabíamos que iba a ser una etapa muy dura porque Sevilla no daba su brazo a torcer, pero creo que tuvimos un equipo para poder controlar”, señaló Huera luego de recibir el abrazo de su entrenador Anderson Padilla.

Esta nueva alegría es para Huera como una revancha por los dos años que no fueron tan buenos luego de convertirse en campeón nacional en 2022. “A cada sueño le llega su día y he trabajado mucho por esto, eso lo saben las personas que han estado detrás de mí y bueno es momento de disfrutarlo”, manifestó.

LA SEGUNDA ESTRELLA PARA HUERA

Huera ganó con el Team Banco Guayaquil el Nacional de Ruta 2022. Archivo

Para Huera, el título alcanzado en la Mitad del Mundo se asemeja al que alcanzó en 2022, cuando en el sprint final venció a Richard Carapaz, algo que supuso una gran alegría, pero al mismo tiempo lo dejó fuera de varias competencias, con el Team Banco Guayaquil.

Liga de Quito se sumó a clubes sancionados con pérdida de puntos Leer más

Sin embargo, no cree que haya sido por vencer al ícono del ciclismo nacional. “Creo que ese día las cosas se me dieron, son cosas de la vida y me siento afortunado de que haya podido conseguir ese título”, aseguró el corredor que tuvo su experiencia en Europa, con el filial del Caja Rural de España y planea volver pronto.

Nacido en un hogar humilde, Richard heredó de su papá, Raúl, la pasión por el ciclismo y desde los 15 años practica este deporte, aunque antes se dedicaba al fútbol y al básquet.

Huera empezó en el ciclismo haciendo pista hasta la categoría juvenil, no obstante, el mirar los paisajes y poder disfrutar de la ruta fue lo que finalmente lo engancho hasta conquistar los dos títulos más importantes a nivel nacional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!