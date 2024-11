Liga de Quito se sumó a clubes sancionados con pérdida de puntos

El castigo por no pagar a tiempo a exjugadores ha sido recurrente en 2024. Afectó a Liga de Quito, Emelec y Deportivo Cuenca

La sanción que recayó sobre Liga de Quito por no cumplir a tiempo con los pagos a exjugadores es algo que en 2024 afectó a otros clubes también. El tema de los albos causó mayor revuelo, ya que se encuentra en la pelea por ganar la segunda etapa de la LigaPro y el perder tres puntos hace que ceda el liderato a Independiente del Valle, su principal rival.

Los azucenas, según detalla el oficio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tenían que pagar o llegar a un acuerdo con Franklin Guerra y Renato Ibarra, hasta las 18:00 del jueves 14 de noviembre, por los valores pendientes de $ 85 mil y $35.499,99, algo que no se dio.

Los hinchas albos apuntaron contra la dirigencia encabezada por Isaac Álvarez por este error administrativo que complica al equipo a falta de dos fechas para el final de la etapa.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, detalló que antes estos problemas no eran tan comunes porque un funcionario de la Comisión de Disciplina de la FEF se encargaba de recordar a los clubes de sus obligaciones pendientes.

“Danny Guamán, exfuncionario de la Comisión Disciplinaria de la FEF, ayudaba a todos los clubes, te hacía acuerdo para que resuelvas, cuidaba a la competencia. No le correspondía, pero cuidaba a todos. Hoy, Danny ya no está”, señaló Loor.

Esto refleja que habría un descuido en la U tomando en cuenta que el plazo que les dieron se tomaba en cuenta con el juego que el equipo sub-15 tenía previsto para el viernes 15 de noviembre. Los directivos albos se defienden señalando que cancelaron a tiempo y que apelarán esta decisión.

APELACIONES NO TUVIERON RESPUESTA FAVORABLE

Un problema en el registro del pago a Christian Cruz provocó que Emelec sea sancionado. ARCHIVO

Pero los antecedentes no son favorables para los azucenas. Emelec tuvo un caso similar con Cristian Cruz, y pese a que el jugador y su abogado confirmaron que recibieron el pago, el documento a la Ecuafútbol no llegó a tiempo y fueron sancionados. Los eléctricos apelaron, pero la FEF mantuvo el castigo.

Deportivo Cuenca también vivió esta sanción por un pago tardío de $ 1.500 y su reclamo posterior no tuvo respuesta favorable. Mientras que El Nacional perdió tres unidades por no cumplir con el exentrenador Ever Hugo Almeida.

